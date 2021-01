Propondrá AMLO a G-20 garantizar libre expresión en redes

Foto AP / Archivo

Ciudad de México. Durante la próxima reunión del G-20 México propondrá acciones para evitar que un organismo particular decida quitar el derecho de libre manifestación de las ideas como ocurrió recientemente, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al aludir a las medidas emprendidas por empresas que operan redes sociales con relación al mandatario estadunidense, Donald Trump. “La libertad debe garantizarse, si existe alguna regulación, corresponde a estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”.

López Obrador dijo que otros jefes de Estado se han expresado en contra de esta decisión, como Angela Merkel, de Alemania o el gobierno frances. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que una vez que México ha expresado su preocupación por estas acciones, se han entablado contactos con quienes han coincidido en esta postura.

“ No es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los estados nacionales quien tiene derecho de expresarse y quien no, admitir que haya un gobierno sura nacional que determine cuales son las libertades de los ciudadanos, no estamos de acuerdo”, dijo el canciller.

Indicó que ya se han tenido contactos con los demás que pensamos igual, con Alemania, Francia, el comisionado de la Unión Europea, países de América Latina y Asia, para establecer contacto, compartir la preocupación y trabajar para hacer propuesta en conjunto, hay un desacuerdo mundial sobre el tema. “Veamos cual es la propuesta, no se admite que una empresa o grupo de empresas quien tiene derechos y quien no. los términos cambiaron, se quiere proteger las libertades,

López Obrador dijo que no puede haber un organismo privado por encima de los estados decidiendo sobre la libre manifestación de las ideas. Si bien reconoció que no deben usarse para alentar la violencia, deben ser los estados quienes se encarguen de regular esto, no las empresas privadas. Por eso, insistió, la estatua de la libertad se está poniendo cada vez más verde.