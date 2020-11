Zacatecas, cuarto estado en imponer medidas coercitivas para el uso de cubrebocas

Las autoridades buscan frenar los contagios de Covid-19; en el caso de Zacatecas algunos hospitales ya están saturados ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Al igual que en Colima, Sonora y Chihuahua, se consideran sanciones para quien no use mascarilla en espacios públicos o de uso común

Con la aprobación de la Ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en Zacatecas, el estado se convirtió en la cuarta entidad en el país que eleva a rango de ley dicha medida, sumándose con esto a Colima, que fue el primero en plantearlo, seguido de los estados de Sonora y Chihuahua, cuyas Legislaturas la aprobaron también en este mismo mes de noviembre luego de la alta cifra de contagios y muertes a causa del virus.

Colima fue el primer estado en elevar a rango de ley el uso obligatorio de cubrebocas desde el pasado mes de agosto, cuando la Legislatura aprobó el dictamen relativo con el voto mayoritario de 19 diputados, quienes consideraron que la iniciativa enviada también por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, era apropiada para atender la contingencia sanitaria cumpliendo con la protección y defensa de los derechos humanos.

En la ley aprobada en aquella entidad, las sanciones establecidas abarcan desde la clausura temporal o definitiva de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o servicios donde no se utilice, así como el arresto hasta por 36 horas.

Asimismo, se determinó incluir una sanción, que consiste en la entrega de material médico hasta por el equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), la cual se llevará en favor de la autoridad que haya impuesto esta sanción, pero esta puede ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor.

Hasta el pasado 19 de noviembre, fecha en que se aprobó la ley zacatecana, y luego de tres meses de ser aprobada, Colima llegó a 800 muertes a causa del Covid-19 y casi 7 mil casos acumulados de la enfermedad, pero que de continuar con las medidas implementadas, es posible que la entidad cambie a semáforo amarillo para el mes de diciembre, ya que según sus estadísticas, ha habido una marcada desaceleración en los contagios.

El estado de Sonora fue la segunda entidad federativa que a inicios del mes de noviembre aprobó también la creación de la Ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas para evitar la transmisión de Covid-19, sin embargo, a diferencia de los demás estados, en Sonora la iniciativa fue propuesta por el diputado de Morena, Luis Armando Colosio Muñoz y avalada por la mayoría de los legisladores durante sesión del pleno el pasado 3 de noviembre.

Dicha ley hace obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, oficinas y transporte público, de manera que se podrá negar el ingreso a las personas que no las porten. Asimismo, en el interior de establecimientos, ya sean de comercio, industria o servicios, como centros comerciales considerados esenciales o no esenciales y el cumplimiento de estas medidas será un requisito para la expedición de sus licencias de funcionamiento.

En Zacatecas el uso de las mascarillas será obligatorio para las personas mayores de 13 años, mientras que los niños de entre 2 y 12 años deberán ser supervisados por sus tutores o adultos si deciden utilizarlo. De igual manera, no deberán usar cubrebocas los menores de 2 años, las personas que tengan problemas para respirar y quienes no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda. Cabe señalar que la propuesta original planteaba sanciones o multas para los ciudadanos que incumplieran esta disposición, no obstante, en su aprobación se eliminaron estas medidas.

Sonora es la quinta entidad del país en tener más casos acumulados desde la pandemia llegó al país, pues a la fecha de la aprobación, contaba con más de 38 mil contagios; y es también una de las 10 que concentran un mayor número de muertes por la enfermedad, de ahí la urgencia por avalar dicha ley que la convirtió en la segunda entidad en tenerla.

Al ser el primer estado que tuvo que regresar al semáforo epidemiológico rojo debido al aumento de contagios y muertes por Covid-19, el congreso de Chihuahua aprobó también el pasado 12 de noviembre la Ley que regula el uso del obligatorio del cubrebocas y demás medidas para prevenir la Transmisión de la enfermedad Covid-19 en la cual los infractores podrían pagar multas y horas de cárcel.

La legislación, impulsada por el gobernador panista, Javier Corral, fue aprobada con 22 votos a favor, siete en contra y una abstención. Y al igual que sus pares, el decreto indica que el uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del estado de Chihuahua, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, considerados como esenciales o no esenciales.

Al igual que las demás, las únicas excepciones de la obligación decretada serán los menores de dos años y cualquier persona que tenga problemas para respirar, además de personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda.

De acuerdo con la legislación chihuahuense, las personas que no cumplan con las medidas sanitarias recibirán, en primer lugar, una amonestación con apercibimiento; después, se les entregará material médico para cumplir con la obligación de portar cubrebocas; recibirán una multa desde 400 pesos para personas físicas y hasta 2mil 200 para personas morales, clausura temporal o definitiva, parcial o incluso total de establecimientos y finalmente un arresto hasta por 12 horas cuando la persona interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria.

Hasta el momento de la aprobación, Chihuahua contaba con más de 31 mil contagios, acumulaba 2 mil 544 defunciones y casi 6 mil casos sospechosos, además de que sus hospitales se encuentran al borde del colapso y han rebasado sus capacidades, por lo que las autoridades locales pidieron a la población que disminuyera al máximo sus salidas.

Con la ley aprobada en Zacatecas, la cual es prácticamente una réplica de las avaladas en las entidades mencionadas anteriormente, salvo las modificaciones hechas por los diputados, el estado se convirtió en el cuarto del país en elevar a rango de ley el uso obligatorio de cubrebocas, justo después de los meses en que más casos de contagios se han registrado y más defunciones, pues a la fecha de la aprobación en la Legislatura, el estado contabilizó 14 mil 338 contagiados y mil 329 decesos a causa del Covid-19.