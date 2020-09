‘La Distance’ y ‘Tzompantli’, dos cortos con Dana Karvelas

Diana Karvelas.

Hace ya cinco años que conocí a la actriz Dana Karvelas, fue cuando estuvo en París en el Festival Chéries-Chéris acompañando la película Estrellas solitarias. Al año, de la Universidad de Aviñón se le invitó para que llevara la película y diera una plática a los estudiantes. Desde entonces en varios eventos la he encontrado y mantenemos una buena amistad.

Ahora, durante el confinamiento se lanzó en un proyecto nuevo, realizar su primer cortometraje, La Distancia. Filmado en su propia casa en el Estado de México y en donde se muestra en la intimidad de su cuarto y en su intimidad de transformación de un “chico” -como a ella le gusta llamarse cuando “está de varón”- a la de una chica, a la femenina Dana Karvelas. En entrevista, la actriz transgénero explicó:

“La idea vino de una convocatoria de canal 22 de hacer un cortometraje sobre cómo se vive en el confinamiento, yo venía regresando de Francia y un amigo me dijo que por qué no hacía un corto en mi recámara sobre algún tema y en eso sale la convocatoria de canal 22. Y pues me dije, sí, hagámoslo sobre el tema del confinamiento y sobre cómo lo estaba viviendo, la idea de hablar sobre la feminidad trans me vino a la mente justo porque estando en casa redescubrí otra parte de mí, más femenina, más yo, y eso quise plasmarlo en el corto, lo titulé La Distance porque en ese viaje a Francia conocí un amor y en esos días sentí la distancia y cómo viví la parte de extrañar a esa persona. Todo esto es La Distance, Amor y Feminidad Trans”.

Pero la semana pasada, la última de agosto, fue movida para Dana porque no solo empezó a promocionar La Distance, sino que también se proyectó Dana, Carnavala y Tzompantli del director Fernando Colin Roque en el marco del Ciclo “Corto, corto. Largo, Largo” del Festival Cultural de Diversidad Sexual y Género del Estado de Morelos:

“Esta idea empezó cuando el director Fernando Colin Roque, quien vive en el norte de Francia (Roubaix) entró a una estadía en la escuela de artes Le Fresnoy y como parte de tal estadía tenía que hacer un proyecto ese mismo año 2019, yo lo conocía a él pues teníamos en mente otro proyecto que acabó realizándose después de Tzompantli; un día me habla por teléfono vía whats desde Francia y me dice: Dana, escribí un guion para ti. La historia va de la muerte de mi madre y de cómo enfrento esto a partir de que decido hacer un viaje a Chiapa de Corzo y al norte de Francia para reencontrarme y llevar mi duelo; es una mezcla entre documental y ficción que muestra la melancolía, el dolor de una pérdida y la búsqueda fallida del amor, el enfrentarse a la transfobia en un país lejano y un final inesperado; todo eso de la mano de una fotografía exquisita, llena de alegorías y belleza natural”.

Sin duda, estos cortometrajes serán pronto accesibles a todo el público.