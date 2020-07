Hospital General número 1 del IMSS está saturado y con desabasto de oxígeno, denuncian trabajadores

Exterior del Hospital General de Zona número 1 del IMSS ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Los médicos están dejando la carga de trabajo al personal de enfermería

Desde hace más de una semana, miembros del personal de salud que laboran en el Hospital General de Zona número 1 (HGZ) del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la capital zacatecana, han alertado por diferentes medios, de la saturación del ala destinada para la atención de Covid-19 en el nosocomio, debido a la creciente ola de contagios que se han registrado en la entidad en las últimas cuatro semanas, situación que las autoridades no han aclarado hasta el momento.

Ayer, mediante una denuncia de una fuente confidencial, se declaró a La Jornada Zacatecas que el espacio destinado para la atención del Coronavirus en la clínica ubicada en la Alameda ya está saturado y que incluso tiene problemas de abasto de oxígeno. No obstante, la fuente informativa señaló que eso no es lo peor, sino que los pocos médicos que hay ya no están haciendo los recorridos en el área Covid, dejándole todo el trabajo al personal de enfermería.

Asimismo, se informó que solamente están dando atención en urgencias y que al no haber doctores, el fin de semana pasado las enfermeras hicieron una Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a un paciente que afortunadamente sobrevivió, sin embargo, ningún doctor apareció.

Según información compartida la semana pasada por el neumólogo zacatecano, encargado del turno matutino en el piso Covid del HGZ número 1, Roberto Ibarra Infante, el piso aún tenía capacidad de camas para a la atención de nuevos pacientes, por lo que no era necesario aún abrir la sala anexa destinada para el mismo objetivo.

Además, al inicio de esta semana llegó nuevo material médico para la atención, no obstante y de acuerdo con la denuncia confidencial, lo que al parecer se está agotando es el oxígeno y las fuerzas de los médicos.

Autoridades estatales, comenzando por el gobernador Alejandro Tello Cristerna y el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, advirtieron desde la semana pasada y lo reiteraron al inicio de esta, que aún el estado tiene capacidad estructural para atender la contingencia sanitaria, no obstante, lo que está preocupando con el incremento de contagio, es la capacidad de atención porque el sector médico y de enfermería se encuentra muy agotado, por lo que hicieron un llamado a la población a que acate las medidas porque de no ser así, el sistema colapsará.