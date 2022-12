Realizan marcha; exigen justicia por los asesinatos Francisco Zapata y Raúl Sánchez

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El nombre de Venustiano Carranza luce desgastado. La placa sobre la que está escrita su nombre se tornó incluso del color cobrizo de la oxidación, ya no brilla. La calle que lleva el nombre del viejo comandante norteño dejará de llamarse así y será sustituido por el de otro revolucionario: Zapata, pero no Emiliano, sino Francisco, un joven activista de izquierda que fue ultimado a balazos el pasado 14 de diciembre en compañía de Raúl Sánchez «El Rulas», quien murió desangrado en los brazos de su madre y frente a la mirada de sus hijos. Fue en una pequeña casa con el número 901 en la colonia La Marianita, un lugar cerca del Centro Histórico de Zacatecas por donde la muerte se pasea impunemente.

Ahí, en la esquina superior de la finca, amigos y activistas han decidido rebautizar la calle con el nombre de Francisco Zapata, mientras que en el costado derecho de la casa su rostro se ha convertido en un mural realizado por los artistas Pablo Márquez Trejo y Carlos Ollin. «Zapata vive» resuena en la calle que ha sido tomada por una multitud ante la mirada subrepticia de los vecinos que seguramente han perdido el sueño ante los constantes balazos que retumban y cobran vidas.

El sitio de los hechos fue la primera parada de la marcha que se organizó desde la semana pasada para pedir justicia por los dos jóvenes asesinados. La manifestación ahí fue un acto en su honor, pero también un grito de desesperación ante el imparable ‘juvenicidio’ que está aquejado al estado y la ciudad. No muy lejos, en las inmediaciones de la Plaza Bicentenario, un día después del atentado contra «Zapatita» y «Rulas», a otro le fue arrebatada la vida a plena luz del mediodía.

«Yo agradezco infinitamente que me hayan acompañado, que me hayan hecho partícipe de esta protesta. Pues sí, sí estoy muy dolido porque mi hijo era un hijo sano. Era un hijo sumamente sano. Lo conocí bien desde chiquito y sabía de su carácter decidido. No era de medias tintas mi hijo, siempre se reveló a la realidad, siempre tuvo un punto ante esta sociedad, por eso en este momento, en este espacio hago mi más profunda protesta y exijo justicia al gobierno de Andrés Manuel y al gobierno de Zacatecas, que ya deje esa falsa lucha de abrazos y no balazos, porque vemos al Ejército y la Guardia Nacional pitonearse, pero no hacen detención, no detienen; realmente no se combate a los verdaderos asesinos, no se detiene a los verdaderos usurpadores de la sociedad, a los asesinos de la gente».

Habla el Dr. Zapata, padre de Francisco, quien oculta sus ojos bajo lentes oscuros y disipa el dolor que se anuda en la garganta con un respiro profundo antes y después de emitir su agradecimiento por el megáfono. A su lado estuvo su esposa y si quisiéramos ponerle un rostro al sentimiento del pesar, seguramente sería el de ella o bien, el de cada una de las madres que ha perdido a sus hijos e hijas en una guerra que parece no tener fin.

«Soy Evelyn Saucedo, algunos de ustedes me conocen y saben que soy la mamá de ‘Rulas’, como le decíamos cariñosamente. Todos los presentes sabemos que ‘Rulas’ y Francisco eran muy amigos, tan amigos que se fueron juntos. Nos están matando a nuestros jóvenes, eso es un mensaje directo de que están asesinado nuestro futuro, el futuro que ellos creían que era posible cambiando la realidad de la que ya estaban hartos y no los dejaron».

«Esto no es justo, este asesinato no debe quedar impune. El simple hecho de que estemos todos aquí reunidos significa el hartazgo que tenemos de estar viviendo en una sociedad tan absurdamente violenta, donde la justicia no se hace para nadie y encima del fuego cruzado de las autoridades con los carteles. La guerra que está sucediendo nada más nos afecta a nosotros, a la gente inocente. Se llevaron a mi hijo, se llevaron al hijo del doctor también, ¿quién sigue, quién más, quién mañana, pasado mañana? Estamos hasta la madre de que todo esto salga nada más en las noticias y que no se solucione», son las palabras de la abogada Evelyn Saucedo, madre de Raúl, el otro joven asesinado.

Al grito de «Zapata vive, la luche sigue» que está vez tuvo una mayor razón de ser; de «no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte será vengada», «ahora se hace indispensable el acceso a la justicia y castigo a los culpables», «asesinos son ustedes, en la guerra contra el narco son los jóvenes los que mueren» y «Zapata no murió, el Narco Estado lo mató» el contingente se desplazó desde la colonia La Marianita a través del bulevar López Portillo con rumbo al Centro Histórico de Zacatecas, atravesando por la Plaza Bicentenario para tomar Independencia y Juárez, e ingresar con rumbo a Palacio de Gobierno por la avenida Hidalgo.

«Zapata vive», «Justicia para Zapata» y «Ni uno más», fueron las pintas que los jóvenes le tatuaron a los muros de la ciudad. Bancos, farmacias, fuentes, puentes y el Palacio de Gobierno lucieron impresas las pintas y el rostro en esténcil del activista. En Plaza de Armas, la villa navideña se convirtió en un espacio para la lucha y la memoria, pues ahí la puerta del palacio, siempre cerrada durante las manifestaciones y el árbol navideño gigante, quedaron tapizados con la cara de ‘Zapatita’. Ironía cruel del destino, pues antes de dirigirse al lugar donde los mataron, pasaron primeramente por un café a los puestos ahí instalados.

«Autodefensas o fosas»

Reunidos en la plancha de Plaza de Armas, los distintos colectivos organizadores de la marcha se posicionaron frente «al terror generalizado» que se vive en la entidad y el país. Criticaron la injerencia de los asesores «gringos» en la política mexicana no con el plan de ayudar, sino militarizar. Para los manifestantes, es claro que lo que se pretende es crear caos en todos los estratos de la sociedad y muestra de ello, saltan a la vista los asesinatos del General de la Guardia Nacional, José Silvestre y del juez Roberto Elías Martínez, así como «selectivamente» el del compañero José Francisco Zapata.

«Todo parece indicar que quieren articular la indignación y miedo de todos esos sectores para que favorezca su proyecto intervencionista. Necesitamos ser más listos y exigir la salida de Monreal y que no pongan a alguien con la misma lógica, pero lo verdaderamente importante es la organización del trabajo para luchar en contra del crimen organizado que el monrealismo no ha querido enfrentar. Hace falta voltear a ver experiencias mexicanas como las de comunidades en donde operan las autodefensas o policías comunitarias que han logrado erradicar el narcotráfico. Autodefensas o fosas» se leyó en el mitin.

«Yo hablo por todas las madres que ya no van a poder volver a abrazar a sus hijos»

«En este lugar (Plaza de Armas) estuvieron Raúl y Francisco antes de que los mataran. Vinieron por un café. Estaban jugando con los muchachos que estaban en una patineta felices, sin miedo, como debemos vivir todos: sin miedo a que nos persigan, sin miedo a que nos maten, sin miedo a que nos digan, que nos insulten…El crimen organizado está organizado, pero con el gobierno y en todos los niveles y yo, hoy, vengo a decirles a todos ustedes que ya no tengo miedo, ya me quitaron lo más valioso que tenía y así también se fue mi miedo», volvió a decir la madre de Raúl desde el estrado.

«Yo hablo por la voz de todas las madres que ya no van a poder volver a abrazar a sus hijos. A nosotras nos costaron, a nosotras nos nacieron, ¿qué se creen, qué sienten que pueden arrebatárnoslos así? El motivo que piensen que es válido no lo es, nada… No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de luchar, no tengas miedo de seguir viviendo la vida de una manera consciente y de una manera pacífica, porque no merecemos estar sumidos en la ignorancia, en la manipulación de la información, en la difamación de los nuestros; en que nos digan que si estas cosas pasan es por nuestra propia culpa, porque no los supimos cuidar y ellos andaban en malos pasos, es mentira, es falso», continuó.

«Voy a contar algo: mataron a mi hijo frente a mí y frente a sus hijos. Los niños estaban cantando villancicos. Estaba atrapada la puerta, no se podía abrir y Raúl y Francisco estaban cambiando la chapa y por eso estaban en el portal y ahí llegaron en unas motocicletas y les dispararon cobardemente. Ellos para nada estaban armados, ahí tenían sus pertenencias personales, estaban en su mochila, sus celulares, sus identificaciones y después a mí ya no me dejaron ingresar a mi domicilio, ingresaron únicamente las autoridades. Sustrajeron de mi casa documentos personales, memorias con mi trabajo como abogada, con información de mis expedientes de mis clientes. Encima de que los mataron, aparte me robó el Estado, porque fueron las autoridades, nadie más entró a mi casa más que ellos y eso lo tienen que saber ustedes».

«Ellos jamás tuvieron acceso a ningún tipo de arma, porque eran unos muchachos totalmente pacíficos, llenos de amigos; tenían muchos más amigos que enemigos. Eran apreciables, sensibles, cariñosos, amorosos con sus familias. Es injusto que los hayan matado cobardemente en un segundo, en menos de un minuto. Las autoridades, al hacer el reporte, se tardaron más de una hora en llegar, de desangraron y fallecieron. Yo estuve más de media hora en la calle con mi hijo en brazos gritando por una ambulancia y deliberadamente llegaron tarde y cuando llegaron ya no hicieron nada porque por el tiempo ya no estaba vivo, ya lo sabían, lo hicieron a propósito. Estábamos en familia y el siguiente paso a dar era dejar cerrada la casa y salir a cenar, eso tampoco es un delito, eso tampoco no es nada malo», concluyó la madre de Raúl su relato.

Hasta el día de esta marcha las autoridades encargadas de la seguridad y la impartición de justicia no han informado nada con respecto a este doble homicidio. Las puertas del Palacio de Gobierno y la Secretaría General de Gobierno permanecieron cerradas este lunes. El mitin culminó con consignas y con las paredes del inmueble nuevamente cubiertas con el grito más alto que exige la ciudad y el estado: justicia.