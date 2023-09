Exige Amalia García que Gobierno federal apoye a campesinos y ganaderos zacatecanos afectados por la sequía

Por: La Jornada Zacatecas •

Ciudad de México. “El Gobierno federal debe enviar apoyo urgente a campesinos y ganaderos zacatecanos que son afectados por la severa sequía que se presenta en el campo de Zacatecas”, exigió la diputada federal Amalia García Medina, mediante un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados Federal.

La ex gobernadora pidió que la Secretaría del Bienestar otorgue mayores apoyos a los productores de frijol, maíz y otros productos elegibles del estado de Zacatecas a través del Programa Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2023.

Además, la dependencia debe propiciar una ampliación presupuestal para el Programa Producción para el Bienestar y se realicen las modificaciones correspondientes a las reglas del programa, para efecto de aumentar la cobertura y monto del mismo para los productores de Zacatecas.

A nombre de los productores agrícolas zacatecanos, Amalia García exigió que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), entregue un apoyo mayor a los 8.5 millones, para apoyar a agricultores y ganaderos afectados por la sequía en Zacatecas.

La legisladora zacatecana también exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que agilice la entrega de la declaratoria como zona de desastre en Zacatecas, para que pueda acceder a recursos para la recuperación de los agricultores y ganaderos de la zona.

En el punto de acuerdo que presentó, García Medina recordó que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, garantizando así el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Es por ello que debe apoyarse de manera urgente a Zacatecas con un programa extraordinario que atienda las afectaciones que los campesinos y ganaderos de nuestra entidad están padeciendo, pues es una entidad primordial en el desarrollo agropecuario del país, y la búsqueda de la soberanía alimentaria.

La ex gobernadora señaló que Zacatecas produce por año un volumen agropecuario de más de 7 millones y medio de toneladas, aportando al PIB del sector primario más de 13 mil quinientos millones de pesos. Los cultivos que sobresalen por su contribución a la producción nacional son: frijol, uva, lechuga, guayaba, cebolla, chile, maíz y avena, entre otros, por lo que es destacable a nivel nacional por su producción en diversos alimentos.

Sin embargo, en los últimos años, el campo zacatecano ha venido enfrentando una serie de problemáticas y dificultades que han afectado la productividad y los ingresos de las familias que tiene como fuente de ingreso el campo, tales como factores climáticos, el alto costo de los insumos, así como la inseguridad.

Al iniciar la administración del gobierno local en Zacatecas, se dijo que “El campo es la solución no el problema”, que se reconstruiría el campo. Sin embargo, lejos de eso, la situación actual del campo en el Estado está en serios problemas, que se han agravado por la falta de lluvias y la sequía marcada desde hace varios años, por lo que al día de hoy se tiene una grave crisis en este sector.

Por lo anterior, es necesario que se aumente el monto de los apoyos o subsidios directos al campo, para que el ingreso de las familias no se vea gravemente afectado, sobre todo en las regiones de mayor rezago y que se han visto gravemente afectadas por la sequía y otros factores.

Este año, refirió Amalia García, el problema de la sequía se ha intensificado, ya que abarca a los productores no tienen como alimentar a su ganado, hasta los agricultores los cuales no pudieron sembrar y no tendrán cultivos por falta del agua.

Ante esto, es necesario que los titulares de la Secretaría del Bienestar, de Sader y de Conagua volteen a ver a Zacatecas y atiendan de manera inmediata la emergencia que ha provocado la sequía; “es urgente que se ayude a los productores zacatecanos a sacar sus cosechas, del campo dependen miles de familias de nuestra entidad, no sólo por los empleos y los ingresos que representan, también porque de sus cosechar depende la soberanía alimentaria de nuestro país”.

Finalmente, Amalia García manifestó al gobierno federal y del estado toda su disposición para apoyar a los campesinos y ganaderos gestionando los recursos necesarios que les permitan salir adelante.

“Soy una mujer de resultados y aquí está mi capacidad de gestión para lo que Zacatecas requiera”, manifestó.