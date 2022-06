Acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, tema pendiente en la agenda de la CDHEZ: presidenta

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El acompañamiento a familiares de personas desparecidas en el estado, la protección y la defensa de las mujeres víctimas de violencia, de las víctimas indirectas de homicidios dolosos, el caso concreto de niños, niñas y adolescentes en la orfandad; y el tema del desplazamiento forzado interno por razones de seguridad, son los grandes temas que seguirán pendientes en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), consideró la presidenta María de la Luz Domínguez Campos, quien culminará su periodo este próximo 25 de junio.

Para la ombudsperson hay una agenda amplia en materia de derechos humanos en el estado y en el país, pero uno de los aspectos fundamentales y que es en lo que debe continuar trabajando quien la sustituya es el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en Zacatecas, ya que es una problemática que se ha incrementado exponencialmente, pues en 2021 hubo 800 personas desaparecidas y en lo que va de 2022 ya se contabilizan casi 250 desaparecidos, dijo.

Entonces, advirtió la servidora pública, es un fenómeno en ascendencia, un delito grave, una violación a los derechos humanos y, por lo tanto, un asunto pendiente que deberá continuar atendiendo la Comisión, en el aspecto de acompañar a familiares, de recibir quejas en contra de instituciones que no lleven a cabo las investigaciones, y en el análisis de todos los casos específicos con respecto a los avances de las carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Asimismo, consideró que la CDHEZ deberá hacer un impulso permanente para que la Comisión de Búsqueda de Víctimas, la Fiscalía y los Servicios Médico Forenses en el estado cuenten con los recursos, los mecanismos y sobre todo las garantías para hacer posible la localización con vida de las víctimas, porque hay graves deficiencias.

En el caso de los Servicios Médico Forenses, dijo, no hay suficientes recursos y hay cientos de restos que han sido localizados en fosas clandestinas o localizados de manera general, y que no han sido identificados. “Este es un problema grave en el estado y es un gran tema pendiente”, dijo Domínguez Campos, quien agregó además que no hay personal suficiente para realizar acciones de búsqueda en vida en la Comisión Local de Búsqueda y el Fondo de Atención a Víctimas tampoco tiene recursos, por lo que estas deficiencias deben ser superadas en lo inmediato.

Otros de los temas importantes en la agenda es la protección y defensa de las mujeres víctimas de violencia, y de las víctimas indirectas de homicidios dolosos, sobre todo de niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos porque sus padres o madres hayan sido asesinados. Asimismo, el desplazamiento forzado interno por razones de seguridad continuará siendo un tema prioritario de atender, pues además del municipio de Jerez, se ha presentado en Valparaíso, Fresnillo, Tepetongo, Monte Escobedo y otros municipios.

En este aspecto, subrayó la presidenta de la CDHEZ, es importante que desde la comisión se impulse un programa estatal para que a las víctimas de esta violación se les brinde alojamiento, alimentación, vestido, trabajo y sustento mientras se atienda la problemática.

De acuerdo con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Decreto emitido por la 63 Legislatura, María de la Luz Domínguez concluirá su período al frente de la CDHEZ el 25 de junio, por lo que para esa fecha la 64 Legislatura deberá tener ya nombrado a un nuevo presidente o presidenta de la comisión que se encargará de la labor tan importante en materia de protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Asimismo, del impulso y fortalecimiento del organismo autónomo, independiente, profesional e imparcial que responda a los zacatecanos y zacatecanas ante los abusos de poder, arbitrariedades, ilegalidades e injusticias que se presenten en el estado.