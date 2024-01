No se pagó aguinaldo a jubilados del Issstezac debido a la crisis financiera

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ignacio Sánchez González, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), confirmó que el aguinaldo para pensionados y jubilados, correspondiente al año 2023, tampoco se pagó debido a la crisis financiera que enfrenta este organismo.

Recordó que, en el esquema solidario de pensiones que se utiliza en el instituto, las obligaciones se cubren con la aportación de los trabajadores en activo, pero es en la medida en que aportan los activos es la forma en que se puede cumplir con ese tipo de compromisos.

En ese sentido, explicó que el Issstezac percibe 12 meses de cuotas y aportaciones y por lo tanto no se puede pagar 14 meses, ya que el aguinaldo representa dos meses de pensión. En consecuencia, este mes no se ha podido pagar la pensión ordinaria a la totalidad de los pensionados.

“Ese es un síntoma de la precariedad que existe en el flujo de caja en el instituto. La ley no lo doce, pero estamos acostumbrados a pagar pensiones el día 15 y nosotros recibimos cuotas y aportaciones quincenalmente, lo que significa que se requiere el recurso de la segunda quincena del mes para cubrir la mensualidad completa de la pensión”, dijo.

Sánchez González afirmó que el problema del Issstezac es su propia ley y mientras no se modifique el problema continuará y crecerá cada vez más; mientras tanto, el instituto está en caída libre y para detenerlo se debe impulsar una reforma.

Mencionó el ejemplo de otras entidades de la República donde lo han logrado, pero pudo lograrse mediante la discusión respetuosa de cada una de las variables paramétricas, por ejemplo, gravar el aguinaldo, lo que implica que los trabajadores activos, al momento de recibir esta prestación, se les grave para que esa aportación se destine al aguinaldo.

“¿Con qué cara exijo el pago del aguinaldo si cuando fui activo nunca aporté para el aguinaldo? Esto lo he dicho varios meses, pero nadie me quiere creer: estamos en caída libre y la situación del instituto se va a agravar cada día mientras no entremos a una discusión informada y respetuosa de todas esas variables paramétricas”, expresó.

Otras variables consisten en imponer un tope a las pensiones y eliminar la complementariedad de las pensiones, pues en Zacatecas se paga la pensión del Issstezac y la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras ello ocurre, Sánchez González reiteró que no hay recursos para pagar el aguinaldo a los pensionados y jubilados, y aunque muchos de ellos han ganado juicios, no se les ha podido cubrir la prestación porque no cuenta con dinero.

Desde su perspectiva, ningún juez ha estudiado a profundidad el problema y por tal motivo han resuelto a favor de los quejosos, pero “esta prestación se puso en la ley a partir del 2015 y la propia auditoría dice que los que se jubilen a partir de ese año son los que tendrían derecho al aguinaldo. Esa reflexión no la ha hecho ningún juez, valdría la pena que lo hagan y no nada más ordenar a que se paguen”.