Familiares y estudiantes exigen justicia por la muerte del joven Jorge Ávila; Fiscalía no ha emitido información alguna

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y familiares de Jorge Iván Ávila Correa, alumno de preparatoria quien fuera víctima de una golpiza que le propinaron un grupo de jóvenes al salir de un antro, cuyo video se viralizó por la brutalidad de este hecho, realizaron una marcha en el Centro Histórico para exigir justicia y se castigue a los responsables. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) no ha emitido información alguna sobre este caso.

- Publicidad -

Amigos de Jorge Iván, quienes solicitaron el anonimato, dieron a conocer que el joven fue golpeado por 7 personas y, con base en los videos que se conocieron en redes sociales y testigos presenciales, todas han sido identificadas y se trata de hijos de funcionarios.

Según relataron, el pasado 2 de julio, en un antro de la capital del estado, varios jóvenes golpearon severamente a Jorge Iván y éstos fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal.

“Yo recibí una llamada donde me dicen que acababan de golpear a Jorge. Fui y encuentro a mi amigo (Jorge Ávila) ensangrentado; lo subo al carro y me dicen que iba pasando la camioneta de quienes los golpearon. Ellos traían de guaruras a policías y me di cuenta porque al querer seguirlos, los policías me detuvieron y me cortaron cartucho”, comentó un amigo de Jorge Iván.

Agregó que lo llevó al hospital y, al llegar, se convulsionó y los médicos le indujeron un coma por los daños que le causaron los golpes. No pudo recuperarse, salió del hospital, pero empezó a complicarse de sus pulmones y le hicieron una traqueotomía, hasta que finalmente falleció el pasado viernes en el hospital San Agustín”.

Informó que hay una denuncia que interpuso la familia en contra de los agresores.

Comentó que la causal de muerte fue que se tapó el dispositivo mediante el cual respiraba, se ahogó y los médicos no pudieron extraer la secreción debido a que venía con coágulos de sangre, y finalmente le ocurrió un paro respiratorio. Sin embargo, en la marcha otros asistentes mencionaron que en la Fiscalía zacatecana lo manejaban como suicidio, aunque de manera oficial la FGJEZ no ha emitido declaración alguna al respecto, pese a ser solicitada.

La marcha inició en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la BUAZ y concluyó en Plaza de Armas, luego de transitar por el bulevar Adolfo López Mateos y calles del Centro Histórico. Durante el trayecto, los jóvenes gritaron consignas como: “Sin impunidad para los Monreal”.