Sin avances, investigación sobre el asesinato de Francisco Zapata y Raúl Sánchez: colectivo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A más de un mes del asesinato del activista Francisco Zapata y su amigo Raúl Sánchez, en la calle Venustiano Carranza de la colonia La Marianita, ha quedado claro que no se investiga y en el caso ha habido muchas anomalías desde que se cometió el ataque en que perdieron la vida los jóvenes, pues además, en lo que respecta a temas estructurales, no hay capacidad de las autoridades para llevar a cabo la investigación ni tampoco capacitación para esclarecer los hechos, dijo el compañero del colectivo Lxs de Abajo, Eduardo Goitia.

El lunes pasado compañeros y amigos de los jóvenes asesinados realizaron un mitin en el Jardín Independencia para exigir el avance de la investigación, asimismo, compañeros de colectivos de la Ciudad de México se manifestaron también en la Casa de Representación del Gobierno de Zacatecas, donde además entregaron un oficio en el que se solicita el avance en la investigación, aunque Goitia detalló que al no ser familiares directos de los occiso no han podido tener acceso a la carpeta de investigación.

No obstante, precisó que como colectivos están en contacto con las familias tanto de Raúl como de Francisco Zapata para apoyar y en espera, también, de que nombren abogados para darles el acompañamiento.

Lo importante, para el activista, es recalcar que no se investiga y que desde el inicio del proceso hubo muchas anomalías: las autoridades dieron mal trato a la mamá de Raúl que estuvo presente en el hecho; además, la Policía de Investigación llegó y limpió con agua y jabón la escena del crimen sin antes recoger las pesquisas, y este modo de actuar, dijo, es repetitivo con todos los casos.

“Todo está mal hecho y entiendo que no hay capacidad en lo que respecta a temas estructurales, no hay capacidad de investigación, no hay capacitación y hay muchos otros temas que desde la sociedad civil vamos a empujar y dar acompañamiento para el esclarecimiento de los hechos”, dijo.

Finalmente, Eduardo Goitia reconoció que el asesinato de Zapata ha marcado un parteaguas para los colectivos en el estado. “Yo a modo de sorna decía que hubiera sido bueno que Zapata haya sido un compañero más normal y fuera su novenario y ya, pero nos dejó mucha tarea. Él era el activista más activo de todo el estado y nos dejó mucha tarea”.

Por ello, adelantó que hablando con los diversos colectivos con los que colaboró el joven Francisco Zapata se llegó a la conclusión de pasar de la crítica a la acción, porque los gobiernos no van a poder solos y tienen que buscarse alternativas y algunas de las soluciones, aseguró, están dentro de la sociedad civil organizada, dentro del mismo pueblo y eso es lo que se va a buscar “que es como lo hubiera querido Zapata” quien trabajaba para lograr la organización popular y eso es lo que se hará, concluyó.