AMLO: en vías de solución, las quejas de firmas canadienses

Ciudad de México. Los reclamos de empresas canadienses con operaciones en México se deben a una controversia por un contrato de autoabasto eléctrico, así como a dos mineras que denunciaron sufrir extorsión en Guerrero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Subrayó que tras explicarle los casos al primer ministro de ese país, Justin Trudeau, el canadiense entiende estas cosas, es una persona decente .

Durante la mañanera de ayer, el tabasqueño detalló que hay dos mineras que se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que los extorsionan y eso ya lo estamos viendo .

Al mismo tiempo, por parte de México hay un diferendo con una minera que no paga impuestos. No obstante, el mandatario destacó que a pesar de operar en territorio nacional 125 mineras canadienses, no hay huelgas.

Nuestros adversarios, dijo, lo que quisieran es que el gobierno fuese como antes. ¿Quién manejaba la política económica?, pues los de arriba, los potentados… nunca ganaban los trabajadores, siempre el poder lo tenían los de arriba .

Descarta el Presidente problemas con Ottawa