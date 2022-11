La marcha del odio y la mentira

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

A ver. Antes de que se me aviente encima mucha gente iré aclarando cada uno de los términos que utilizo en el encabezado de estas reflexiones.

MENTIRA. Es claro que el llamado a la marcha fue un LLAMADO MENTIROSO, por decir lo menos, porque hablaron de que la REFORMA ELECTORAL PRETENDÍA ACABAR CON EL INE, lo cual es una mentira flagrante armada con toda la alevosía para utilizarla en contra de una REFORMA que desde el punto de vista de muchos – el mío incluido – no necesariamente el de AMLO o sus cercanos – implica simplemente algo que tendría que haberse hecho hace ya mucho tiempo y estas líneas intentarán probarlo.

ODIO. Es claro también que la mayoría de la gente que acudió a esa marcha son personas que GUARDAN DENTRO DE SÍ UN ODIO VISCERAL Y DESMESURADO EN CONTRA DEL ACTUAL PRESIDENTE, les molesta hasta que respire y SON SIN LUGAR A DUDAS – como lo mencioné en una reciente comida a la que acudí – RADICALES, porque un servidor, por ejemplo, ha escrito sobre las cosas buenas, pero también sobre las malas que nacen desde palacio nacional y LOS RADICALES SOLO VEN COSAS NEGATIVAS.

AMLOFÓBICOS. Ya comentamos sobre el odio de una parte importante de la SOCIEDAD CIVIL en contra de AMLO, que ha sido premeditadamente inculcado y sembrado por los opinadores profesionales, por los pseudointelectuales y por los comunicadores de la mayoría de los medios, que son los que hace ya varios años TIENEN EL MICRÓFONO y buscan el resultado que han venido logrando y que son ellos, NO SOLO AMLO desde las mañaneras, los responsables de la POLARIZACIÓN que actualmente reina en este país.

DESINFORMADOS. Es redundar sobre lo mismo, EXISTE – y no se puede negar – una GRAN CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN, como se comenta en el párrafo previo, seguramente pagado por los intereses de las cúpulas empresariales – seguramente no todas – que han visto claramente mermados sus ingresos con los cambios que se han venido dando con la LLAMADA CUARTA TRANSFORMACIÓN, que podrá ser exitosa o podrá ser fallida como dos de las anteriores: LA INDEPENDENCIA y LA REVOLUCIÓN, de las que solo una se salvó a medias que fue LA REFORMA, PERO ESA ES OTRA HISTORIA.

MANIPULADOS. Porque algún día tendrán que aceptar, o lo harán desde el subconsciente, que han sido, en gran medida, manipulados por esa campaña de desinformación de la que hablamos en el párrafo previo para convencerlos de que la reforma es “REGRESIVA” y que atenta contra la DEMOCRACIA, lo cual es solo una más de las mentiras de las que están impregnados todos ellos.

Dejando de lado los adjetivos, desde mi punto de vista bien utilizados, la MARCHA – podemos decir – fue exitosa para el país por el simple hecho de que nos permite ubicar quién es LA OPOSICIÓN REAL AL RÉGIMEN, que muchos otros con ideas muy diferentes intentamos impulsar, y que con una gran cantidad de errores – PERO TAMBIÉN DE ACIERTOS – ha impulsado EL SR. LÓPEZ – término con el que despectivamente se le definía cuando andaba en campaña desde los albores del presente siglo.

En mis reflexiones previas realicé una CARTA ABIERTA AL SR. OBISPO – quien por cierto no se dio por aludido y que volvió a declarar alineado al bloque político – sí político – opositor, al decir que LA REFORMA PROVOCARÍA UN DAÑO A LA DEMOCRACIA, ¿de verdad así lo cree? Yo no se la creo porque creo conocer un poco su pensamiento y me da tristeza que la jerarquía católica se alinee con un BLOQUE OPOSITOR con intereses que claramente saltan a la vista.

Los medios impulsores de la marcha mal llamada ciudadana la declararon un éxito, BATRES hizo el enorme ridículo de declarar que solamente habían asistido alrededor de 12 mil personas, el mismo AMLO lo hizo también al hablar de 60 mil, pero de eso a que haya habido 600 mil es un desatino mayor, porque si bien PASEO DE LA REFORMA lucía repleto, las imágenes del MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN mostraban una asistencia limitada – por eso fueron poco difundidas – pero fuera de locos como ALAZRAKI, que en su columna de EL UNIVERSAL menciona que fueron 4 millones de personas; los expertos que no pertenecen ni a la 4T, pero tampoco a la oposición, hablan de 250 mil, vamos a quedarnos – sin conceder – con este cálculo.

Lo que no mostraron los medios fue la CANTIDAD DE INSULTOS que muchas mujeres, visiblemente de origen humilde – aunque otras no tanto – sacaron desde las profundidades de su visceralidad en contra de ANDRÉS MANUEL, tampoco mostraron que los personajes de la CLASE MEDIA que acudieron a la marcha llevaron a sus empleados domésticos, choferes y demás personas, que cuando algún periodista les preguntaba no sabían realmente a qué iban ni tampoco mostraron la enorme cantidad de camiones que trajeron acarreados principalmente del ESTADO DE MÉXICO, eso sí, pudimos constatar la presencia de personajes indeseables de nuestro pasado reciente, y en gran medida responsables de la ruina de nuestro país como ELBA ESTHER GORDILLO, CLAUDIO X. GONZÁLEZ, VICENTE FOX, el famoso ALITO, MARKO CORTÉS, ULISES RUIZ, ex gobernador de OAXACA, el mismo ALAZRAKI, y tantos y tantos personajes del submundo de nuestra política, que bien pudieron haberse quedado en casa para no manchar una marcha en donde seguramente había gente bien intencionada PERO MANIPULADA Y DESINFORMADA.

Vimos cómo se quitaba de encima CLAUDIO X. GONZÁLEZ a una persona humilde que le solicitó ayuda porque su hijo estaba injustamente en la cárcel y le pedían 80 mil pesos para dejarlo salir, y cuando este señor, el gran organizador del movimiento, se percató de ser observado por las cámaras, solo se le ocurrió sacar de la bolsa un billete de 200 pesos que obviamente el solicitante no le recibió.

Esas historias no fueron contadas, como tampoco que el ÚNICO ORADOR, JOSÉ WOLDENBERG, nombrado por ERNESTO ZEDILLO para estar al frente del entonces IFE, y que proviniendo de la izquierda, recientemente en los tiempos de PEÑA NIETO se alineó con el status para recibir casi el 50% de los dineros por las encuestas que se solicitan desde LOS PINOS y este personaje que no pudo cuestionar como era el caso los asuntos de su tiempo AMIGOS DE FOX y PEMEXGATE, a favor del PAN y del PRI, respectivamente, declarando un empate y multas muy menores CUANDO PROCEDÍA RETIRAR EL REGISTO A ESTOS PARTIDOS, TIENE LA INDECENCIA DE PARARSE FRENTE A LA MUCHEDUMBRE Y DECIR QUE LA REFORMA ERA UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA – UNA MENTIRA MÁS –.

En nuestras pasadas reflexiones nos comprometimos a decir las verdades, las mentiras, los pros y los contras de la REFORMA ELECTORAL y su relación con las muchas REFORMAS ELECTORALES, que por extraño que parezca, nunca fueron cuestionadas, esto lo haremos sin falta en nuestras próximas reflexiones, en la víspera de una MARCHA DE RESPUESTA, que desde mi particular punto de vista NO TIENE RAZÓN DE SER.