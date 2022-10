Priorizará presupuesto 2023 el sector primario y la infraestructura del estado: Olivares

Por: KAREN GARCÍA •

Con un aproximado de mil millones de pesos, Zacatecas piensa priorizar al sector primario y la infraestructura del estado en el nuevo presupuesto anual. Será el próximo 15 de noviembre cuando se tendrán cifras exactas del paquete financiero.

Ricardo Olivares Sánchez, titular de la Secretaría de Finanzas del estado, dijo para La Jornada Zacatecas que el pasado 30 de septiembre venció el plazo para que los entes autónomos y la propia administración enviaran su propuesta de presupuesto para 2023, en ese sentido, aún sigue la planeación presupuestaria.

“Tenemos que ver los incrementos a cada una de las dependencias y de los autónomos, la próxima semana comenzaremos a darle su derecho de audiencia a todos, los vamos a recibir y vamos a escuchar su propuesta que ellos traen y con base a los alcances que nosotros traemos, se irá decidiendo”.

Sin embargo, mencionó que hay prioridades para David Monreal, como el sector primario, destinar más recursos para infraestructura “lo que no sucedía anteriormente” y posiblemente se rebasen los mil millones de pesos en esos sectores.

Recordó la creación del fondo de estabilización y uno para obra pública productiva, lo que fortalecerá la inversión del siguiente año.

Agregó que “hay una sobreestimación de otro fondo de los ingresos tributarios federales y como de la parte petrolera, lo que redunda en un mayor crecimiento de las participaciones en la bolsa de reparto”.

En ese sentido, dijo que se ve un crecimiento de 14 por ciento en algunos rubros y que el estado no se irá por esa parte de crecimiento “en términos reales no vamos a tener casi crecimiento, porque empezamos a presupuestar ingresos que no vamos a tener, aunado a que viene un efecto de recesión económica”.

Por otro lado, Olivares mencionó que la situación de los municipios con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es preocupante, además de los entes presupuestarios que tienen adeudos como la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Explicó que es delicado, ya que habrá afectaciones directas con los adeudos que tienen los municipios como descuentos y recibirán menos presupuesto.

“Tenemos algo que se expuso en la anterior plenaria con los municipios, se les expuso en crear esquemas, tenemos la posibilidad de recuperar un 75 por ciento de los créditos siempre y cuando estén firmes”.

Afirmó que Zacatecas se encuentra estable financieramente y que anteriormente se acostumbraba contratar créditos a corto plazo, pero en esta administración no se ha hecho.

Además, expuso, los acuerdos del gobernador con el presidente López Obrador, en materia de educación, se han cumplido.

“Puedo decir que no vamos a tener problemas para el cierre, tan es así que el esquema que veníamos haciendo los últimos dos años que eran de cobros anticipados de las contribuciones de control vehicular y darles un descuento mayor a los contribuyentes y el estado recibía recursos para cumplir con las presiones financieras del cierre de año; no lo vamos hacer, está el estado en una situación de estabilidad”, enfatizó.

Mencionó que los dos retos que se tienen para el próximo año son el gasto que tiene que ver con la nómina de educación y el reconocimiento por parte del Gobierno de la República, “donde hay una aportación federal, estatal y un control de la nómina por parte del Gobierno Federal, lo que dará tranquilidad presupuestaria para esta y las siguientes administraciones.