Ampliarán capacitaciones sobre cómo actuar en hechos violentos a más sectores de Fresnillo

Tras la capacitación sobre protocolos de reacción ante situaciones de riesgo enfocada a los niños que participaron en cursos de verano de la biblioteca municipal, ahora se pretende implementar otra dinámica mediante la cual se brinde información a otros sectores de la población sobre cómo actuar ante una balacera.

Ahora alumnos de educación secundaria, media superior y superior, así como personal de empresas e incluso trabajadores de la presidencia municipal de Fresnillo recibirán esta serie de recomendaciones emitidas por parte de la Dirección de Seguridad Pública para que con ello tengan el conocimiento de reacción ante escenarios de violencia.

Saúl Monreal Ávila, alcalde de El Mineral, reveló que ante la aceptación que se logró con la capacitación a los niños, ahora se adoptarán nuevas medidas para lograr que cada vez más personas tengan el conocimiento de cómo actuar en casos de balaceras, situaciones que, resaltó, no son únicamente hechos que se registran en Fresnillo, sino en todo el país.

“Las capacitaciones son parte de la política de proximidad social y de prevención del delito; Fresnillo, el estado y el país no están exentos de estas situaciones y ahora más con los últimos acontecimientos ocurridos en Guanajuato, Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez, y ante esta realidad que se está viviendo, es necesario tener una buena reacción porque por lo regular cuando vivimos este tipo de incidentes no reaccionamos adecuadamente”, dijo Monreal Ávila.

El edil calificó necesaria la capacitación de actuación en escenarios de violencia, incluso tan indispensable como el protocolo de actuación para caso de sismos, inundaciones o algún otro tipo de desastre natural, y busca que ésta no solamente se brinde a los niños, sino también a adultos para evitar tragedias.

Mencionó que, con la nueva realidad, no sólo de Fresnillo, sino de todo el país donde hay hechos delictivos, desafortunadamente los niños forman parte de las estadísticas en cuanto a daños colaterales o son víctimas de muerte en escenarios violentos por no saber cómo reaccionar.

“Nosotros como autoridad municipal, y en el tema de prevención, lo vamos a seguir haciendo para bien de los niños, de su protección y de sus familias, este es un primer ejercicio y considero que es sano y loable que no sólo se capacite a los niños, sino también a los maestros y en otras áreas de la educación, no sólo en Fresnillo, sino en varios lugares donde se han presentado balaceras en frente de instituciones educativas o centros comerciales y en ocasiones no se reacciona bien”, mencionó.

Otro de los factores que destacó, respecto a la importancia de los simulacros, es que en la desesperación se actúa de una manera incorrecta, por lo que el propósito de estos talleres es tener un buen cuidado y manejo ante estas situaciones que se viven en todo el país; para lograrlo será fundamental el acercamiento que se tenga con las autoridades educativas al inicio de cada ciclo escolar para continuar con los simulacros.

Dentro de las últimas mediciones que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), para medir la percepción de inseguridad entre sus habitantes, el municipio de Fresnillo ha mantenido el primer lugar a nivel nacional, pues la última muestra reveló que 97.2 por ciento de los encuestados dijo tener miedo de vivir en Fresnillo. A través de las capacitaciones, además de salvar vidas y prever alguna desgracia, se podrá mejorar la imagen que se tiene del municipio.

A través del curso de verano en la biblioteca, los menores aprendieron a resguardarse en sitios seguros en caso de un enfrentamiento armado; dentro de la recreación, los policías tuvieron que detonar pirotecnia para hacer más real el simulacro y ver la reacción de los infantes, así como crear escenarios adversos a la ola de violencia para evitar que el miedo se apodere de ellos como cantar, jugar o conversar para mantener la calma.

Mediante la obra de teatro denominada “Rescatando a Tito Robertito”, que inició sus funciones en octubre de 2021, los agentes del área de proximidad social han visitado una gran cantidad de jardines de niños y escuelas primarias con el objetivo de involucrar a los pequeños en diversos escenarios como la simulación de un secuestro de un menor, y al finalizar también se caracterizan como policías o elementos periciales.

El director de Seguridad Pública de Fresnillo, Tony Macedo Martínez, explicó que, con el modelo implementado de visitar principalmente a jardines de niños y escuelas primarias, el objetivo es fomentar la prevención, en materia de privación ilegal de la libertad de los niños, y la actuación dentro de una escena de delito, como un tiroteo, y que estén preparados para esa situación.

Hasta el momento han sido más de mil 500 niños los que han sido capacitados por la unidad de Proximidad de la Policía Municipal, quienes han visitado diferentes instituciones educativas y esperan reanudar las visitas con el arranque del ciclo escolar no sólo en Fresnillo sino en Cañitas de Felipe Pescador, Vetagrande, Calera y Enrique Estrada, donde han solicitado la presencia de los uniformados para capacitar a los menores.

Mediante el buzón de números mágicos, los menores dejan mensajes plasmados donde revelan conductas delictivas como agresiones familiares e incluso uno de los niños dejó un mensaje donde refería que su papá tenía un arma de fuego similar a la de los uniformados.

Para las siguientes capacitaciones, el director de Seguridad Pública precisó que solicitará la participación del negociador del manejo de crisis en caso de secuestros; los cursos se enfocarán más hacia secundarias y preparatorias de las comunidades de El Mineral debido a que son las que tienen mayor necesidad de actualizarse en este tipo de situaciones.