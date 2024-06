Alberto Enríquez Perea, ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2024

Por: MARCOS DANIEL AGUILAR •

La Gualdra 626 / Libros

- Publicidad -

Alberto Enríquez Perea es un pensador de nuestro tiempo. Pero es un pensador muy particular, pues sus ideas parten de sus estudios de la historia de México del siglo XX, para traer ese aprendizaje y ponerlo en la mesa de discusión en este siglo XXI. Como buen politólogo e historiador que es, Enríquez ha sabido entender que no se pueden construir los caminos de las ideas si no se sabe de dónde vienen éstas, de dónde viene el lenguaje, de dónde los usos y costumbres.

Esto lo aprendió de una tradición humanista que es muy nuestra y que los mexicanos e hispanoamericanos hemos sabido cultivar a lo largo del tiempo, que es la indagación sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad para poder construir desde allí. Y Alberto ha realizado esto a lo largo de los últimos 30 años al estudiar a los liberales y republicanos mexicanos del siglo XIX; los forjadores intelectuales de la Revolución, a los Constituyentes de 1916-1917, a los escritores, artistas y funcionarios de la posrevolución mexicana del siglo XX; los exiliados de América Latina y Europa que han sentido a México como un segundo hogar.

A Enríquez Perea, en sus investigaciones, le ha inquietado saber qué ideales tuvieron estos personajes, de dónde vienen esas ideas, qué valores políticos y sociales aportaron a sus comunidades, cómo ayudaron a forjar instituciones y una forma de ser democrática para todos. Es decir, Enríquez es un historiador de la ideas o explorador de lo mejor del legado intelectual y artístico que hombres y mujeres han dejado por su tránsito en esta sociedad.

Por eso, es más que merecido que Alberto Enríquez Perea haya recibido el Premio Internacional Alfonso Reyes 2024, ya que él es uno de los grandes estudiosos de la vida y obra de este humanista. Por medio de sus estudios y ensayos, Alberto ha encontrado que Alfonso Reyes no sólo fue un escritor, sino todo un pensador, un filósofo; a través de los libros de Enríquez, como Monterrey: Ciudad de sol. Alfonso Reyes la inteligencia neoleonesa, 1900-1938, Tomo I (UANL, 2024), por el que fue condecorado, los lectores pueden conocer que Reyes fue un agudo intelectual y actor político, que pensaba los sistemas gubernamentales, de partidos, así como las fibras más pequeñas con que se han construido las democracias o los regímenes totalitarios.

Alberto también ha demolido la figura de bronce que han querido montar sobre el regiomontano, para presentar un Alfonso de carne y hueso que sentía y pensaba acorde a su contexto cultural. Enríquez Perea nos ha ofrecido estudios sobre la labor diplomática de Reyes, sobre sus gestiones políticas durante la Revolución brasileña o la Guerra civil española o en torno a su estrategia cultural y diplomática al usar los medios de comunicación como instrumento político e intelectual.

Enríquez nos ha revelado a un Reyes que no sólo escribió, sino que actuó en consecuencia a sus ideas humanistas: es decir, del pasado al presente. Así, nos ha permitido saber en más de 30 libros cómo se ha construido la estructura institucional política, cultural y económica de México por medio de la historia de sus creadoras y creadores. Nos ha permitido conocer con sus investigaciones académicas y sus ensayos literarios parte del camino artístico y cultural mexicano e hispanoamericano. Y lo ha hecho para que nosotros, los lectores de a pie en este 2024, sepamos de dónde venimos y para que podamos reflexionar hacia dónde queremos ir como comunidad y como sociedad.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra626