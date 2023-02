Se manifiesta personal de Enfermería del ISSSTE; exigen destitución de la jefa de esta área

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Personal de enfermería del Hospital General del ISSSTE en Zacatecas se manifestó a las afueras del nosocomio para exigir la destitución inmediata de la jefa de Enfermeras, Patrocinio Gómez, toda vez que ha realizado malas prácticas, malas licitaciones y las decisiones arbitrarias que toma están afectando al personal de base de este sector, informó la representante de las enfermeras Cecilia Salazar.

La manifestación se da en el marco de la de “batas caídas” que hace más de una semana se lleva a cabo en este instituto, en las que pide la destitución de varios funcionarios estatales de este organismo de salud, no obstante, personal de enfermería decidió ejercer una mayor presión para que Gómez sea destituida inmediatamente y sea suplida, esto con el apoyo del Sntissste que es el que mantiene las mesas de negociación con las autoridades.

“Nosotros estamos como personal de base, siendo afectados por las malas licitaciones que está haciendo. No tenemos equipo, las decisiones que toma son muy arbitrarias en cuanto a las suplencias: los suplentes ya tienen a veces 12 años de suplentes y no los toma en cuenta a lo mejor para interinatos, que eso les da más antigüedad y les da más derechos, pero no son portadores de una base. Sin embargo, toma otros criterios y toma decisiones arbitrarias para asignar esas plazas”, dijo la enfermera.

Salazar recordó que el sindicato, dentro de su pliego petitorio, incluyó la destitución de Patrocinio Gómez, entre otras autoridades, pero al ser este gremio el más numeroso, están presionando para que la destitución se realice ya, pues si bien con las otras peticiones se avanza ya en las mesas de negociación, en lo que corresponde a esta funcionaria no hay avances, denunció.

“Necesitamos una persona que tenga cualidades de líder, la requerimos, que sea un poco más empática con el personal tanto suplente como de base. Hay situaciones de enfermeras que les están causando riesgos personales a su salud y no se está tomando en cuenta esto para hacer un ajuste en el rol del personal, en los horarios y lugares”.

Agregó que es necesario licitar, hacer gestión para tener recursos materiales que necesitan para realizar su trabajo, pues no hay oxímetros, termómetros, glucómetros; hay escasez de gasas, no hay jabón ni detergente que cuente con las características necesarias para procesar los insumos médicos.

Finalmente, dijo que esperarán la respuesta del delegado del ISSSTE en el estado en cuanto a la destitución de Patrocinio Gómez para que quede una encargada interina mientras las autoridades emiten otra convocatoria formal y que la personal que vaya a quedar reúna los requisitos necesarios.