Rosario Robles da positivo a covid-19

Asimismo, familiares de la ex funcionaria dijeron que las pruebas en el penal son escasas y que solamente a Robles Berlanga y a Mónica García Villegas, “Miss Moni”, ex directora del colegio Enrique Rébsamen, les realizaron, por lo que exigen que diagnostiquen a todas las presas de Santa Martha. Hasta el momento no se ha informado si Rosario Robles se encuentra aislada.

Robles Berlanga está acusada de ejercicio indebido del servicio público y haber ocasionado un daño al erario federal por más de cinco mil millones de pesos, por lo que permanece recluida en el Penal de Santa Martha.