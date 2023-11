Ulises Mejía llega a los 30 puntos y aventaja en la interna de Morena rumbo al Senado: Massive C

Por: La Jornada Zacatecas •

De acuerdo a la última encuesta publicada el 14 de noviembre por Massive Caller, Ulises Mejía Haro aventaja en la contienda interna de Morena por el Senado al obtener un 30% de las preferencias, le sigue Saúl Monreal, que se ha mantenido estancado en las preferencias, con un 22.6% y en tercer lugar se ubica José Narro con un 15.2%.

En cuanto a preferencias electorales, la alianza electoral de Morena-PT-Verde obtendría 40.1% de las preferencias en la elección a Senador en Zacatecas; le sigue la alianza del PRIAN y PRD con 26.4% y Movimiento Ciudadano obtendría 6.7%.

Por el lado de la contienda interna en los partidos opositores, Claudia Anaya aventaja dentro del PRIAN con un 26.3%; mientras que, en Movimiento Ciudadano, Amalia García obtiene un 28.6%.

De acuerdo a MASSIVE CALLER S. A. DE C. V., la encuesta fue levantada el 14 de noviembre de 2023, mediante la técnica de “robot” en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado – realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean representativas. Frecuencia de no respuesta de 0% y tasa de rechazo del 95%. No incluye métodos de estimación de resultados.