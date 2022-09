El Senado debería regular a la brevedad el tema del consumo legal de la mariguana

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

De acuerdo con el ex procurador de Justicia del estado, Aquiles González Navarro, el Senado de la República ha sido “irresponsable” al no haber reglamentado aún la legalización de la mariguana, lo que traería beneficios al país en materia industrial, farmacéutica y en la búsqueda por disminuir la violencia que aqueja al país, por la injerencia que tienen los grupos delincuenciales en el uso y trasiego de la planta.

En entrevista para La Jornada Zacatecas, González Navarro recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya legalizó la mariguana, pero lo único que estableció es que no tenía ámbito en su reglamentación, lo que le correspondía al Senado que es el que ha retrasado dicha reglamentación desde hace cinco años, aproximadamente, y que mientras no se haga, no se podrá gozar de todos los beneficios de la planta, de ahí la urgencia.

“Si no se reglamenta, vamos a continuar igual, sembrando solamente los malosos y sin algún beneficio para la sociedad. Esta planta ya debe estar reglamentada como lo hizo José Mujica en Uruguay. Ahí se estableció la siembra de mariguana custodiada en tanto sale la flor, que es la que contiene el elemento activo, el canabidol. Y una vez que se recoge, se queda sin protección, pero las raíces que quedan es el mejor cáñamo que hay para tenis, para chamarras de alta calidad; y la semilla la usan en otros países de Europa como usamos la semilla de calabaza, trae mucho nutriente y vitamina B”, explicó.

Además de esto, el ex procurador de Justicia del estado de Zacatecas destacó el beneficio médico de la yerba, pues es lo mejor que hay para epilépticos y para el asma, dijo. Por lo que reiteró que está sorprendido del Senado: “me molesta un Senado que no avanza”, aseveró antes de recordar que la mariguana estuvo legalizada en la década de 1940, con Lázaro Cárdenas, quien tuvo que recular ante la presión de Estados Unidos que obligó al país a desistir bajo la amenaza de no venderle vacunas infantiles, ya que había muchos casos de poliomielitis y viruela.

En lo que respecta al consumo lúdico, González Navarro consideró que ayudaría a aminorar la violencia, porque este dependería también de un uso controlado para quien así lo decida; un control de calidad en el que esté libre de otras sustancias.

Mientras tanto en la cuestión médica, pudieran hacerse muchas medicinas de patente, en tanto en el ámbito industrial, se podría generar tela con las raíces. Todos los usos serían bajo un control legal sin violencia, en cambio mientras no haya reglamento por parte del Senado, ésta continuará. “El Senado ha sido irresponsable”, concluyó.