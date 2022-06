Resolución de la SCJN sobre la tauromanquia y peleas de gallos es un primer paso: diputada Georgina Miranda

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la inconstitucionalidad de nombrar a la tauromaquia y la pelea de gallos como patrimonio cultural inmaterial, es un primer paso y un referente nacional para trasladarlo al ámbito local y echar atrás este nombramiento que ambas prácticas tienen en Zacatecas, consideró la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Georgia Fernanda Miranda Herrera.

El nombramiento como patrimonio de ambas prácticas, reconoció la legisladora, era la barrera más grande que se tenía para poder legislar en torno a ese tema, ya que estaban prácticamente protegidos dichos espectáculos, pero al poder quitárseles ahora el tema por ser inconstitucional, será más fácil legislarlo, aunque es un tema complicado en el que juegan muchos intereses y que tiene impacto en el estado.

No obstante, recordó que organizará foros de participación ciudadana en la que se escuche no sólo a los animalistas, sino también a la contraparte, es decir, los ganaderos y conocer ambos puntos de vista.

“Hay que recordar que somos representantes de la mayoría de la población. Mi postura es que no apoyo, no asisto, son antitaurina. En mi agenda legislativa se va muy de la mano de los animalistas, estamos en constante contacto con ellos para legislar acerca de sus temas de interés, pero yo no soy la sociedad zacatecana, soy una voz, soy joven, con una visión distinta, más nueva, pero al final no es lo que Fernanda Miranda quiera, es lo que la mayoría de los zacatecanos y zacatecanas decidan”.