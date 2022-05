José Luis Figueroa abandona el PT y se convierte en diputado independiente

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa y respaldado por las fracciones parlamentarias de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Solidario (PES) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado local José Luis Figueroa Rangel hizo efectivo, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), su decisión de abandonar el Partido del Trabajo (PT) y convertirse en legislador independiente, esto debido al extravío ideológico de dicho instituto político no solamente al interior de la 64 Legislatura, sino también en el estado, no descartando, por tanto, más abandono de militantes.

La decisión, precisó Figueroa Rangel, no fue personal, sino que estuvo acompañada y colegiada por integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), pero se dio, recalcó, en razón del extravío ideológico del PT en la Legislatura y el mal uso del voto ponderado por parte del coordinador Xerardo Ramírez Muñoz, quien avala “argucias”, “malversación” e “imposición de acuerdos” nada sanos para el Poder Legislativo.

También, expuso que será decisión del PT ejercer un llamado de atención a los diputados, tomar decisiones al respecto o no, pero su decisión, enfatizó, está tomada. “Yo no promoví, yo señalé, yo notifiqué a la asociación nacional de diputados locales del Partido del Trabajo, el que hayan hecho o no, es una responsabilidad de ellos, ya no mía. Hago este deslinde porque lo que están haciendo con la fracción no es a lo que se comprometieron con Zacatecas al ser parte de la alianza Juntos Haremos Historia.

Este extravío ideológico, finalizó el ahora legislador independiente, tiene que ver con la vida interna del partido, el cual no tiene una “vida orgánica”, pues en las últimas dos elecciones, dijo, solamente se reunieron en la coyuntura electoral y quien tomaba las decisiones de sesionar o no era Alfredo Femat, pero no optó por una agenda política permanente, sino solamente electoral. Pero su salida, concluyó, no tiene que ver con temas personales, aunque la situación que priva puede motivar a más militantes a abandonar la trinchera, advirtió.