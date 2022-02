Terminó La Berlinale en su edición 72; Oso de Oro para Alcarràs, de Carla Simón

Por: CARLOS BELMONTE GREY/ ENVIADO ESPECIAL •

El Oso de Oro se lo llevó la película italo-española Alcarràs de Carla Simón. Y vaya sorpresa, el Oso de Plata fue para la película mexicana Manto de gemas de Natalia López Gallardo.

Y el Oso de Plata por su Aportación Artística fue para Rithy Pan y Sarit Mang, por la cinta Everything Will Be Ok.

La Mejor Dirección fue para Claire Denis por Avec amour et acharnement.

Así se repartieron los premios entre temas de amor, de infancia, de debate político y crítica social.

Una Berlinale que vio cómo la paridad de género ya es del 41 por ciento (94 en absolutos) de mujeres en la dirección de películas, frente al 33 por ciento del año 2021. Ahora son sólo el 52 por ciento de hombres (120 en absolutos).

Además, se reconoce a las personas declaradas No-binarias que representaron el 3 por ciento de dirección, y otro 3.5 por ciento prefirieron no declarar.

Una Berlinale que ha hecho un enorme esfuerzo por mantenerse en presencial y viva, a pesar de que en momentos se sintió desangelada. Esto lo comentamos largamente en la cena previa a la premiación con el director Samuel Kishi, quien vino en calidad de jurado de la categoría Generation.

Fue una Berlinale que sufrió de salas medio llenas o medio vacías. Que estuvo obligada a espaciar los asientos alternando vacíos y ocupados.

Una Berlinale que hizo una selección de filmes en un tono distinto al habitual, pero con calidad.

Esperemos una Berlinale en el 2023 completa.