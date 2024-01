Sobre el Segundo Piso para Zacatecas

Por: José Luis Pinedo Vega •

Me sumo a las críticas hechas por Atanacio Campos Miramontes, cónsul de México en Toronto, en entrevista con Luis Mediana el 9 de enero, sobre la decisión del ejecutivo estatal de promover la construcción del segundo piso para autos.

Sin duda mucha gente piensa lo mismo o cosas similares. Entre otra Luis Medina ya había presentado una crítica a la iniciativa del segundo piso, destacando en su columna semanal, que se “le apuesta a los autos y no a las personas”. Misael también lo había lo señaló en su columna “se quiere hacer un segundo piso para parecerse a Aguascalientes, o a San Luis con sus vialidades”. Pero a pesar de las espectaculares vialidades en esas ciudades, la experiencia es que toma horas el atravesar esas capitales. El tráfico parece más fluido, pero lo único que se hace es disgregar los automóviles aumentando los kilómetros que tienen que recorrer, con el consecuente aumento en el consumo de combustible y las correspondientes emisiones.

Esta y muchas otras iniciativas solo copian cosas del sistema de Estados Unidos, centrado en el individualismo, en un carro por persona y vías para todos los carros. Pero la sobrepoblación mundial y nacional indica que para que quepamos cada día más personas en este mundo, se tiene que pensar más, en vivir en forma comunitaria y para ello en repensar el urbanismo. Y adicionalmente, el ser progresista y moderno implica ser condescendiente con el medio ambiente: tratar de reducir la huella de emisiones per cápita y no de aumentarla.

¿Qué opción hay para Zacatecas? ¿Imitar a los otros solo para competir en obras suntuosas? Ni en eso les vamos a ganar, porque los estados vecinos nos llevan años de ventaja.

Desde hace más de dos décadas, ingenieros universitarios, encabezados por el Dr. Lyle McBride, profesor visitante de Boston y el Dr. Manuel Reta profesor de Ingeniería de la UAZ, entre los más visibles, presentaron una propuesta al gobierno del estado de entonces, de construcción de un tranvía que uniera Guadalupe, el Centro de Zacatecas, Calera y el Campus Universitario. El centro de Zacatecas podría ser exclusivamente peatonal con la ayuda de un sistema de tranvía que hasta pudiera ser gratuito. Porque, de hecho, circula más gente a pie por la ciudad que en automóviles, y hay momentos en los cuales es más rápido ir a pie que en automóvil, y se le debería conceder el mayor privilegio a las personas que a los autos.

Pero cierto, parece que, como dice J M Serrat: de lejos dicen que se ve más claro.

Se necesita ir a otros lados, para observar mejor y diferenciar lo progresista de lo espectacular. Lo dice Atanacio Campos, se aparenta pensar en grande cuando que, en una ciudad tan turísticas como Zacatecas, no existan cosas tan simples como planos que expliquen las rutas de los transportes urbanos, mucho menos existe una organización moderna del transporte, con horarios definidos y ni siquiera se ha pensado que todo esto es necesario y benéfico.

Pero varios políticos y legisladores, creen que la modernidad radica en la espectacularidad. Dicen ventean declaraciones en acuerdos internacionales como la COP 28, pero contrariamente creen que la modernidad radica en darle más espacio a los autos, cuando que la tendencia en ciudades europeas modernas es lo contrario: más eficiencia en el transporte público y con bajas emisiones más, ciclo-pistas y más dificultades para los autos.

Y no vayamos tan lejos, de hecho, el más grande ejemplo de mejoras en el trasporte lo tenemos en la misma ciudad de México y zona conurbada, que, a pesar de su enorme dimensión, está sumamente transformada con un sistema de transporte que ha priorizado el transporte eléctrico, el metro, los metro-buses, tranvías y, lo más reciente y novedoso, el cable-bus. El cielo de la ciudad de la ciudad es testigo de los cambios. En los años 80, era raro ver un día con un cielo despejado, y era excepcional ya no divisar al Popo, sino el propio Ajusco. Hoy, gracias a una visión progresista y varios periodos de gobierno, si bien no está resuelto el problema del transporte, hay avances innegables, que la población aprecia.

Asesoría de qué hacer y cómo hacerlo, se tiene en el propio país. Por supuesto tiene que hacerse a un lado la idea de diferenciarse y buscar las coincidencias, porque finalmente, esta es una forma de abaratar costos.

Cierto, hay intereses aparentemente inamovibles, que intentaran a toda costa evitar modificar el sistema de transporte actual. De hecho, en el gobierno de Amalia García confluyeron muchos intereses, se impusieron y lograron frenar la iniciativa del segundo piso. Pero habrá, que recordad que en la ciudad de México también había intereses, mucho más grandes que los que pueda haber en Zacatecas, y se pudo establecer un sistema de transporte público. Se necesita conciliar, integrar a los trasportistas actuales en un proyecto de futuro…

Esa es la función del gobierno. Gobernar no es tratar de lucirse haciendo lo mismo, es pensar y actuar para el futuro. Además, hacer lo mismo no es ninguna forma de lucimiento, es una forma de vegetación.

El segundo piso, sí, pero como parte de un sistema de transporte colectivo que una: Guadalupe y sus zonas conurbadas con Zacatecas, Morelos, Calera y el Campus. Ese si sería un proyecto espectacular, moderno y progresista.