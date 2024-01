1977, la crisis más severa de la UAZ Segunda parte

Por: Juan Manuel Rivera Juárez •

El siguiente artículo es una crónica de los hechos ocurridos del 9 de marzo al 2 de abril, los días posteriores al asaltó de la Rectoría perpetrado por la Alianza Universidad el 10 de enero de 1977. El 9 de marzo a las nueve de la mañana el Dr. Martínez Estrada, Rector interino de la UAZ giró un oficio al gerente del Banco Mercantil de Zacatecas, con la intensión de cancelar las firmas de Jesús Manuel Díaz Casas y Jorge Eduardo Hiriartt Estrada (Secretario General de la UAZ), solicitaba la sustitución por la suya y la del C.P. Fernando Inchaurregui Saldívar.

Con esta acción se desplazaba al Lic. Hiriartt Estrada y se violentaba el convenio firmado en la Ciudad de México en el que se estableció la colaboración conjunta entre los representantes de los grupos antagónicos, Alianza Universitaria dirigida por el Rector Interino y el Comité Coordinador Pro-Defensa de la Autonomía de la UAZ, al que pertenecía Hiriartt Estrada. Martínez Estrada despachaba los asuntos oficiales de la institución en la Escuela de Odontología, en virtud de que aproximadamente 150 estudiantes del Comité Coordinador hacían guardia en el Edificio Central de Rectoría para evitar que tomará posesión oficial Alianza Universitaria.

Mientras tanto las clases en la Universidad aparentemente se desarrollaban con normalidad y regular asistencia de los alumnos. Desde el centro informativo que tenía instalado el Comité Coordinador en el Teatro Calderón se continuaba repudiando a través de altavoces a los funcionarios de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y al Gobierno del Estado, invitando a la población para que se unieran a la lucha estudiantil y exigir juntos, la no intromisión de los Gobiernos Federal y Estatal en los asuntos internos de la UAZ.

El 20 de marzo de las 5 a las 7 de la tarde en el domicilio particular del Gobernador del Estado, el Gral. Fernando Pámanes Escobedo, se llevó a cabo una reunión con la presencia de Martínez Estrada e Hiriartt Estrada como Rector interino y Secretario General respectivamente. Martínez Estrada propuso al mandatario olvidarse del convenio, así como de quien lo violentó para dedicarse a trabajar en bien de la Máxima Casa de Estudios, por lo que el paso a seguir sería que conjuntamente con el Secretario General se convocara el miércoles al Consejo Universitario y emitir la convocatoria para la presentación de ternas de candidatos a la Rectoría.

El Lic. Hiriartt Estrada se opuso terminantemente a la propuesta argumentando que no se debía hacer de lado el convenio firmado ante las autoridades federales y destacó que quienes lo quebrantaron fueron los integrantes de Alianza Universitaria. Ante la actitud adoptada, Hiriartt recibió un oficio mediante el cual se le comunica su destitución del cargo, ya que el Rector tenía facultades para hacerlo, nombrando en su lugar al Dr. Antonio Milanés González. El Gobernador aprobó la medida adoptada por el Dr. Martínez Estrada.

Como medida de presión a las Autoridades Federales y Estatales para que reconocieran en el cargo de Rector interino al Dr. Martínez Estrada, el 2 de abril a las ocho de la mañana los maestros de Alianza Universitaria, apoyados por los estudiantes, iniciaron un paro de actividades argumentando que se les adeudaba el salario del mes de marzo. Se lanzó la amenaza de que, si el 30 de abril no se reconocía al Dr. Martínez Estrada y se le entregaba el subsidio correspondiente, renunciaría la planta de maestros de las ocho escuelas que apoyaban a la Alianza.

Las actividades no se reanudaban oficialmente, por lo que en forma aislada se impartieron clases en las escuelas de Odontología, Medicina y Veterinaria. Con la suspensión de labores del 11 al 30 de abril, Alianza Universitaria trataba de ganar seguidores entre los estudiantes para llevar a cabo actividades docentes en instalaciones que no pertenecían a la UAZ y encausar así, el registro de escuelas libres e independientes o en su defecto buscar la creación de una universidad particular y abandonar por completo la lucha contra la tendencia democrática de la UAZ.

El 2 de abril el Lic. Hiriartt Estrada, en funciones como Rector, inició labores administrativas, sin incidente alguno en el edificio de Rectoría, como parte de su función reclamó los fondos económicos existentes para el pago de los trabajadores, Valenzuela Rangel (Gerente del Banco) decidió consignar la cuenta de la UAZ al Juez de Distrito, Lic. Alberto Cuevas Ramírez, quien no la aceptó por carecer de fundamentos legales, dando a conocer su resolución.

Hiriartt Estrada giró cheques por un total de 262 mil 237 pesos, cantidad que existía en la cuenta bancaría. Por su parte María de la Luz Padilla Muñoz, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Manuales de la UAZ, lanzaba ataques a Valenzuela Rangel por haberse prestado a las maniobras de la Alianza Universitaria y su Rector interino. A las 13:10 horas se congregan aproximadamente 60 trabajadores en el Banco, quienes instalan un equipo de sonido para informar a la población la situación prevaleciente en la Institución. Valenzuela Rangel realiza gestiones para que se paguen los cheques de los trabajadores.

A las 14:00 horas se sumaron aproximadamente 20 estudiantes de diferentes escuelas quienes realizan pintas en el interior del Banco con las frases “Gerente bandido te vendiste con la Alianza”, “Venimos a cobrar no a robar” y “Exigimos el pago inmediato de nuestro salario”. A las 16:30 horas se abrieron las puertas del Banco permitiendo el acceso al público, pero sin desalojarlo, a la espera del arribo de Constantino Rivera Corona y Humberto González Valdepeña altos funcionarios bancarios quienes se entrevistarían con la Secretaria General del Sindicato para solucionar el conflicto.

El Dr. Milanés González se presentó ante el Lic. Uriel Márquez Valerio, Secretario General de Gobierno, para exigirle de forma altanera la intervención de la fuerza pública para el desalojo de los trabajadores y estudiantes, la respuesta del Secretario fue inmediata, contestó que no puede acceder a su petición por no ser de la competencia de las autoridades estatales y que las querellas debían dirigirse al Ejército o al Ministerio Público Federal. El Dr. Milanés González se retira no sin antes amenazar de que no se hará responsable de los actos de los estudiantes simpatizantes de la Alianza Universitaria.

La líder sindical Padilla Muñoz informó a sus representados y estudiantes que deben borrar las leyendas que pintaron en el interior del Banco mientras ella con una comisión de cinco personas asistirá al Hotel Aristos en donde se llevarían a cabo las pláticas conciliatorias con los directivos del Banco y que las personas no deberán abandonar su posición.

A las 19:30 horas, la comisión que se entrevistó con los gerentes del Banco, anunció a los afectados que los directivos desconocen la firma de Remberto Tavison Reyes, tesorero de la UAZ, la cual estaba registrada en los cheques que deseaban cobrar. Como respuesta los trabajadores y estudiantes cerraron nuevamente las puertas del Banco. Valenzuela Rangel les notifica que trataría de localizar a la única persona que podría autorizar el pago, los estudiantes y trabajadores le dan 45 minutos.

El Dr. Milanés González trató de reunir un contingente de estudiantes como apoyo a la institución bancaria para desalojar a los trabajadores y estudiantes, a pesar de que no era un problema universitario, impulsado por la amistad que lo unía a Valenzuela Rangel. Varios profesores simpatizantes de Alianza Universitaria le aconsejaron que no era prudente intervenir en asuntos extra universitarios y confrontar universitarios contra universitarios.

A las 20:35 horas, trabajadores y estudiantes desalojan el Banco al percatarse del arribo de aproximadamente 50 agentes judiciales. El grupo de trabajadores y estudiantes se trasladaron a la esquina que forman las calles Juárez e Hidalgo para realizar un mitin, con la destacada participación de Mateo García Basan, José Francisco Román Gutiérrez, Carlos Ulises Girón, Ricardo Reyes Mata y Gerardo Sampedro Martínez. La líder de los trabajadores manuales Padilla Muñoz, en su intervención aseguró que no descansarían hasta cobrar lo que les adeudaban. El mitin finalizó a las 21:00 horas dispensándose sin incidentes.





