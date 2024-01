Cierran precampañas presidenciales; ni Sheinbaum ni Gálvez visitaron Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

La actividad proselitista de las precandidatas a la presidencia de la república está llegando a su fin y, con ello, comenzaría el periodo de intercampaña donde los partidos tienen que definir los pormenores legales para elegir candidatos a la presidencia, senadurías y diputaciones correspondientes al proceso federal. Las campañas federales arrancan el 1 de marzo de 2024 y concluyen el 29 de mayo, mientras que las estatales serán sólo de dos meses, iniciando el 31 de marzo y concluyendo de igual manera que las federales. No obstante, durante el periodo de precampaña, ningún aspirante presidencial visitó Zacatecas.

- Publicidad -

Por su parte, la Dra. Claudia Sheinbaum, del 20 de noviembre al día de hoy, no visitó la entidad, incluso canceló los eventos programados para el sábado 16 de diciembre en los municipios zacatecanos de Fresnillo y Guadalupe. Su agenda final consistió en visitar el día de ayer la ciudad de Durango, hoy estará en Poza Rica, Veracruz, y el jueves cerrará actividad de precampaña con un evento en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. La ex jefa de Gobierno, durante el proceso del apoyo ciudadano, visitó Zacatecas el 7 de junio y estuvo en Jerez, Zacatecas, el 19 de octubre de 2023, pero ya no regresó al estado como precandidata.

1 de 2

Por su lado, la candidata del PRIAN-PRD, Xóchitl Gálvez, el fin de semana cerró campaña en la Ciudad de México con un evento masivo, el lunes estuvo en Michoacán, el martes visitó Campeche y para el jueves 18 no existe evento alguno de esta candidata en Zacatecas. La ex senadora de la república sólo visitó nuestro estado el 17 de septiembre de 2023.

Por el lado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, quien fuera destapado como precandidato presidencial la semana pasada por Samuel García, no ha tenido agenda específica para las actividades de precampaña, por lo que no estará tampoco en Zacatecas.