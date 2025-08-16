Contratos irregulares en Pemex fueron cancelados: Sheinbaum

Por: La Jornada •

Chetumal, QR., La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en el sexenio pasado, cuando se detectaron intentos de soborno en Petróleos Mexicanos (Pemex) –en los que estarían involucrados tres altos funcionarios de la paraestatal–, se cancelaron los contratos. “Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo; hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, señaló en la mañanera de ayer en esta ciudad del sureste del país.

A pregunta en torno a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra al menos tres altos funcionarios de Pemex por haber recibido entre 2019 y 2021 hasta 150 mil dólares de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga para favorecerlos con millonarios contratos, la jefa del Ejecutivo remarcó que esas irregularidades fueron detectadas en la gestión del entonces director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza (hoy titular del Infonavit), y se detuvieron los contratos.

En la base aeronaval de Chetumal, donde se realizó la mañanera, dijo que la próxima semana la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentará el tema en la conferencia de Palacio Nacional.

Agregó que la funcionaria presentará los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, “para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo (Octavio Romero era director de Pemex) se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos”, expuso.

La mandataria aseguró que se cuenta con información de dos personas (los empresarios mencionados) vinculadas por estos sobornos y que fueron acusados por Washington. “Una que está detenida (Rovirosa) y la persona fugitiva (Ávila Lizárraga) trabajó en Pemex, fue candidato del PAN (a gobernador de Campeche en 2009)”.

Al final de la mañanera, Romero Oropeza fue interrogado sobre el caso, quien reiteró que de inmediato se cancelaron los contratos, además que se dio cuenta de ello al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la insistencia de los reporteros, insistió en que la Presidenta aseguró que la próxima semana se dará más información.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos de que habría desabasto de gasolina en varios puntos del país. “No, no hay desabasto, y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible, hay combustible. Es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo”, afirmó.

–Si es un tema de transporte, ¿qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?

–Una parte de estas pipas las seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Pemex. Es parte del tema que se está viendo, pero está resuelto. No hay problema de abasto, se está atendiendo –respondió.