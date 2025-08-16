Petro elogia a López Obrador por su lucha contra la pobreza

Por: La Jornada •

«Este hombre, Manuel Lopez Obrador (ex presidente mexicano), sacó a 13 millones de personas de la pobreza en México, yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza” escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Aliado del ex mandatario de México, Petro le manifestó su apoyo en diversas oportunidades. Una de ellas fue cuando López Obrador presentó su último informe en el Zócalo, en 2024.

En aquella ocasión el presidente de Colombia compartió el video del evento en México y destacó que le gustaría terminar su gestión igual que su homólogo: “El día que salga definitivamente de este palacio frío, espero en vez de salir triste, como anteriores gobernantes, ir a la plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene, hacer mi balance final. Terminar en medio del pueblo”.