Reconocen las autoridades que Zacatecas no puede hacer frente por sí solo a sequía

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Campo, Jesús Padilla Estrada, señaló que el estado de Zacatecas ni puede enfrentar por sí sólo ni con sus propios recursos, una problemática como la que se avecina en el campo por falta de lluvias, de ahí el llamado de los productores porque se declare zona de desastre al campo estatal, sin embargo, dijo que el único que tiene el poder de dicha declaratoria es el Gobierno Federal y no lo ha hecho.

La realidad del campo está planteando dos escenarios, señaló el funcionario: el primero es sobre la declaratoria de emergencia para Zacatecas cuya facultad, reiteró, es inherente de los órganos de Gobierno Federal, por lo que el gobierno estatal no puede declarar por cuenta propia ni por decreto, dicho estado de emergencia, la cual, recordó que fue motivada por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y aunque las instancias siguen siendo las mismas, quién debe emitir dicha declaratoria es el presidente mismo.

No obstante, con los datos y las cifras que esta dependencia tiene con respecto a la situación el campo es posible declarar la contingencia para Zacatecas, sin embargo, se dijo sorprendido de que tanto las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que ya tienen conocimiento, no le han hecho saber a sus superiores jerárquicos de la situación para que le den a la entidad la declaratoria de zona de desastre que brindaría la posibilidad de tener acceso a fondos federales para programas específicos en favor de los campesinos.

El otro escenario, expuso Padilla Estrada, se está atendiendo en la medida de las posibilidades y del presupuesto, atender la emergencia mediante una alternativa que se considera viable en términos económicos para los campesinos, que es la siembra de avena para la producción de forraje y así, poder resarcir el daño que será considerable por no haber podido sembrar frijol.

Autoridades de la Secampo informaron también que del millón 339 mil hectáreas agrícolas que conforman la superficie de siembra en el estado, se tiene a la fecha, solamente sembradas entre 300 y 350 mil hectáreas y la mayoría es de frijol, lo que no deja de ser una problemática muy seria.

Además, advirtieron que la falta de lluvia no solamente afecta a la siembra de temporal sino también a las zonas de riego porque los cultivos que se establecen en el estado también se ven favorecidos con el temporal. Por ello, urgieron la declaratoria, porque hasta la fecha hay 700 mil hectáreas que no están sembradas y las fechas de siembra ya han finalizado aun y cuando algunos productores se arriesgan a sembrar hasta el 20 de agosto, pero si no llueve esta semana, dijeron, habrá una situación muy crítica.