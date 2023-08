Empresarios locales denuncian exclusión y mala calidad de los promocionales exteriores de la FENAZA; privilegiaron a una empresa de SLP

Por: La Jornada Zacatecas •

Un grupo de empresarios dedicados a brindar servicios publicitarios y de impresión de lonas denunciaron a este medio de comunicación la exclusión de empresas locales en lo referente a lonas y colocación de publicidad exterior. “Como cada año nosotros hacemos llegar una propuesta de servicios y productos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas y en esta ocasión nos llamó la atención que no nos contemplaran, desde el año pasado disminuyó la contratación a todo el gremio de impresores de lonas de Zacatecas, pero en este año simplemente nos excluyeron y contrataron una empresa de San Luis Potosí” señaló uno de los empresarios.

La empresa señalada es “PRINT STORE”, cuyo domicilio es en Av. Amado Nervo 530, Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí (https://www.printstore.mx/contacto.php) y en los últimos días el tema cobro relevancia porque las lonas e instalación de estas presentaron varias fallas, “Ustedes pueden ver en todas las avenidas y calles que se están cayendo los pendones, las lonas esta rotas por el viento y el color no aguantará hasta finales de la Feria” agregó otro empresario que lleva mas de 18 años de experiencia en el ramo y agregó “A nosotros no nos consta que exista corrupción en la asignación, pero si es necesario señalar la exclusión y sobre todo el pésimo trabajo que están haciendo los nuevos proveedores, si el gobernador señaló que se apoyaría a los empresarios locales, nos sorprende que desde el Patronato no acaten su mandato y lo peor de todo, que se contrate a quien hace un mal trabajo en materia de colocación e impresión de los promocionales.”

Agregaron que desde su óptica toda la campaña de publicidad exterior carece de estrategia, la imagen de la feria y el palenque es distinta, los pendones se ponen en espacios incorrectos y peligrosos, “ya causaron daños a vehículos cuando varios de estos se cayeron” por lo que tránsito del estado y protección civil deberían de contemplar su reubicación, es claro que “no respetan los reglamentos urbanos” señalaron.

Agregaron que “cualquier especialista en impresión de lonas sabe que debe de “recrear archivos para que mejoren la calidad de la imagen y cuidar la cuatricromía en color para que se vean fieles a su imagen real y no las caras rojas que vemos en el material que están instalando”.

Por último, los empresarios señalaron que hacen este señalamiento público para que intervenga la Secretaría de la Función Pública, “no es posible que la Fenaza, salga de corruptos como Benjamín Medrano y ahora entre personal que contrata empresas foráneas, que excluyen a empresarios locales que tenemos la experiencia para hacer mejor trabajo y a buen precio” sentenciaron.