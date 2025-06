Hoy reanuda clases la Sección 34 del SNTE

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La Sección 34 del SNTE informó que el día de hoy reanudarán las actividades escolares, dando por concluido el paro magisterial luego de una amplia votación celebrada el viernes 13 de junio. La decisión marca el cierre de una etapa de lucha colectiva que dejó avances importantes, los cuales serán informados con claridad en los próximos días.

- Publicidad -

Durante este proceso, el magisterio de la Sección 34 destacó por su organización, participación nacional y compromiso con la defensa de sus derechos. La demanda principal, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, sigue vigente y continuará guiando futuras acciones sindicales.

Por ello es importante resaltar los logros alcanzados durante las diversas mesas de trabajo con las autoridades educativas. Entre ellos, destaca la modificación del Anexo 3 del protocolo institucional, incluyendo una bitácora por caso, y la creación de un comité estatal para mediar conflictos antes de recurrir a procesos administrativos. En el tema de personal homologado, se acordó la entrega de un padrón detallado, la reubicación de claves a centros de trabajo y la promoción de nuevos mecanismos de movilidad docente, así como la cancelación y creación de plazas con base en la minuta SEP-CNTE 2023. También se ratificó el uso de la bitácora 2021 como documento oficial para ingreso y promoción, y se resolvieron casos específicos como concursos cerrados y ajustes de categoría en escuelas normales y formadoras.

En cuanto al sistema Dsicamm, se emitirán dos convocatorias diferenciadas por antigüedad, y se mejoraron los registros con una participación histórica. Se garantizó que los procesos de asignación serán presenciales, con al menos cinco días de verificación, y que los pagos derivados no excederán tres quincenas.

En el nivel de educación media superior, se confirmó por parte de las autoridades federales el respeto a la libre manifestación sin represalias, así como la participación sindical en procesos de admisión y promoción, aunque se excluyó al SNTE en la promoción DGETA. Gracias al movimiento nacional, se logró establecer una mesa de diálogo y se fijó como próxima fecha de reunión el 16 de junio con autoridades de DGETA, DGETI, Cecati y CEB. En educación física, se planteó exhortar al gobernador para el nombramiento de un jefe de departamento con perfil adecuado, se conformó una comisión de seguimiento sobre horas observadas, se presentó una propuesta formal para el pago del bono correspondiente y se avanzó en los criterios para asignación de horas adicionales.

En el nivel de secundarias generales y técnicas, se atendieron casos rezagados en procesos de cambio y horas adicionales, se redefinieron criterios de cambio de centro, se solicitó eliminar restricciones para docentes de tecnologías, y se impulsó la unificación de disciplinas artísticas. Además, Usicamm autorizó 14 nuevas concentraciones y se realizó la asignación definitiva de horas el 30 de mayo, incluyendo el otorgamiento de dos subdirecciones en secundarias técnicas. En educación especial, se acordó exhortar al gobernador para el nombramiento del jefe de departamento, se conformó una comisión para revisar lineamientos del servicio, se incluyó al comité seccional en el diseño de estrategias de promoción y se estableció revisar la estructura física del USAER, así como gestionar apoyo de personal PAAE.

En el nivel de educación inicial y preescolar, se acordó revisar los criterios de basificación conforme a la estructura ocupacional, en coordinación entre Dsicamm y el SNTE. Se dará seguimiento a quienes quedaron fuera de los procesos de admisión y promoción, y se revisarán contratos y asignaciones del personal PAAE en los Centros de Atención Infantil. Se trabaja en una propuesta conjunta con SNTE 34, 58 y Convivencia para implementar un mecanismo de mediación previo a procedimientos jurídicos. Además, el SNTE participará presencialmente en revisiones de plantillas y asignaciones, y virtualmente en reubicaciones e incrementos, con el fin de garantizar transparencia en las vacancias. Se planteó que cada dos meses se realicen mesas bilaterales para atender casos de ATP, así como revisar rezonificaciones, priorizando el contexto de las comunidades escolares. También se propuso ajustar convocatorias de becas para hijos de trabajadores y dar seguimiento a casos de pagos atrasados. La Secretaría de Educación se comprometió a cumplir el reglamento interno, códigos de ética y conducta, y a crear, junto con Dsicamm y SNTE 34, un banco de datos docente.

En cuanto al personal de apoyo (PAAE) y trabajo social, se acordó trabajar en un esquema de beneficios para su jubilación, impulsar gestiones para lograr un incremento salarial diferenciado y nivelar quinquenios con niveles superiores. También se busca recuperar prestaciones como becas por comisión, transparentar los procesos de recategorización favoreciendo a trabajadores con mayor antigüedad, y actualizar el escalafón incluyendo formación académica hasta nivel de maestría o doctorado.

Finalmente, los secretarios generales de las delegaciones de jubilados acordaron trabajar en la entrega del bono para 62 compañeros jubilados. Se proporcionó el listado de pagos correspondiente a mayo junto con los formatos necesarios para el trámite, aunque debido a irregularidades en la información, no fue posible aprobar un aumento en dicho bono. También se planteó la posibilidad de un bono para jubilados con cuentas individuales, pero no se ha recibido respuesta al respecto. Por otro lado, continúa la gestión para obtener apoyo en la construcción de una casa para jubilados y la donación o construcción de espacios dignos en municipios, aunque hasta ahora no se ha logrado ningún compromiso formal.