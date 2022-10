Polémica en la 64 Legislatura por la comparecencia de la titular de la Seduzac

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La comparecencia de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, programada para este viernes en la Legislatura del estado, generó polémica y confrontación entre diputados y grupos parlamentarios y finalmente no se llevó a cabo este acto de rendición de cuentas.

El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que la funcionaria llegó puntual a la Legislatura del estado, pero no había un sólo diputado, motivo por el que los responsabilizó de que no hubiese el quórum requerido, mientras que los diputados del resto de los grupos parlamentarios aseguraron que la secretaria incurrió en desacato al no presentarse para comparecer.

Ante esa situación, la Mesa Directiva de la Legislatura del estado, encabezada por el diputado Ernesto González Romo, así como algunos grupos parlamentarios, promoverán un juicio político y sanciones contra Maribel Villalpando Haro, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).

A pesar de que el grupo parlamentario del Morena insistió en que la secretaria acudió puntualmente a la cita y que incluso la vieron en el lugar, la Mesa Directiva y el resto de los diputados lo desmintieron.

La diputada de Morena, Lorena Oliva Martínez, aseguró que la secretaria de Educación arribó a la Legislatura a las 9:45 horas, 15 minutos antes del horario establecido, pero en ese momento no había un solo diputado en el pleno, por lo que la comparecencia no se pudo llevar a cabo por la ausencia de los legisladores y no por falta de responsabilidad de la funcionaria.

En respuesta, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Xerardo Ramírez, mostró videos de seguridad del acceso principal del Congreso y del estacionamiento, en los horarios en que supuestamente había llegado, y se evidenció que la secretaria nunca llegó al recinto legislativo.

Ante esa situación, González Romo manifestó que, aunque se adscribe a Morena, su responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva es cumplir con la Constitución y, por tanto, instruyó a las comisiones para revisar la procedencia de un juicio político y se establezca la sanción correspondiente al desacato de la titular de la Seduzac, iniciativa a la que los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el PT se sumaron de manera expresa.

“En virtud de la ausencia de la secretaria de Educación y conforme a los citatorios que previamente se hicieron llegar a la funcionaria hasta en dos ocasiones para que se presentara en este recinto sin que se haya presentado al mismo para desahogar su comparecencia con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, esta presidencia instruye a las comisiones de examen previo para que revisen la procedencia de juicio político”, expresó.

Detalló que “son atribuciones de la Legislatura, en relación con el Poder Ejecutivo del estado, imponer multas de 5 a 500 unidades de medida los servidores públicos que incurran en desacato a sus resoluciones, acuerdos o citas a comparecencias, sin perjuicio de lo que establezca la Ley General, en su caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, municipios y otras disposiciones aplicables”.

Por tanto, González Romo reiteró la indicación a las comisiones de Puntos Constitucionales y Jurisdiccionales para que valoren el juicio político y para que las comisiones de estudio analicen la posible multa que corresponda.

En su intervención, Oliva Martínez afirmó que llegó a la sala de Plenos a las 10 horas y en ese momento “no vi a ningún diputado que estuviera y sí saludé yo a la secretaria que fue citada a este recinto. Yo la vi, aquí estuve y no había ningún diputado”.

Cuestionó que la Mesa Directiva no instaló la sesión en las condiciones en que fue emitida la convocatoria y eso fue lo que impidió que se efectuara la comparecencia y que se rindiera cuentas en materia educativa. Entonces, “la secretaria atendió y si no se instaló la sesión es responsabilidad absoluta de este Congreso, no de la titular de la Secretaría de Educación”.

María del Refugio Ávalos, diputada del PRI, señaló que en más de un año de gobierno “seguimos con una secretaria de Educación escondida, que no le da a la cara no a los diputados, sino a los miles de maestros. Sin duda alguna es una de las secretarias que menos capacidad tiene y pasará a la historia como la peor secretaria de Educación que ha tenido el magisterio zacatecano”.

Por su parte, Karla Valdez Espinoza, del grupo parlamentario del PAN, exhortó a la secretaria a que renuncie a su cargo porque, al desacatar su obligación de comparecer en la Legislatura, demuestra que cayó en corrupción.

Previo a la sesión en la que se presentaron las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, algunos de ellos realizaron conferencias de prensa para informar sobre la ausencia de Villalpando Haro y de la reprogramación a las 13 horas, mientras que Morena presentó conversaciones de whatsapp para mostrar que había el acuerdo de no asistir para evitar el quórum.