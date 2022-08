Arte en vuelo: un festival de gráfica en el aire

Por: MALIYEL BEVERIDO •

Antaño esta era la época ideal: por un lado las vacaciones y por otro los vientos previos a las lluvias de verano convergían para que la chamacada invadiera cualquier loma, campo o hasta azotea para empinar papalotes.

Papel de china, varillas de carrizo, hilo y algún listón o retazo de tela y el cielo se llenaba de colores. Yo los hacía, con otros niños de mi barrio, o se compraban en casi cualquier tendajón. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo.

Este domingo de julio no hubo partidos en el Campo Deportivo Adolfo López Mateos de Coatepec, Veracruz, el municipio ha dado su consentimiento para que se lleve a cabo la segunda emisión de Arte en Vuelo, una iniciativa del Taller de Grabado Experimental que suma esfuerzos diversos para rescatar una tradición y, literalmente, poner en alto la gráfica regional.

Hace tres años el Taller de Grabado Experimental de Coatepec convocó a la primera edición de este festival. Imprimieron linoleograbados sobre papel de china y con ellos se elaboraron 150 papalotes que se repartieron gratuitamente. Cerca de 500 personas acudieron a la cita y los papalotes, vale decirlo, volaron enseguida. Por su belleza y originalidad algunos se los llevaron tal cual, pero la mayoría los elevó aunque sufrieran caídas y desgarros.

Me cuenta Alejandro Suárez, coordinador del taller, que en aquel 2019 contaron con el apoyo de la Casa de Cultura, del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ayuntamiento. En 2020 y 2021, por la pandemia, no se pudieron realizar otras emisiones, y con el cambio de la administración municipal temían no poderle dar continuidad al proyecto. Sin embargo, tuvieron la fortuna de encontrar nuevamente interés y voluntad en la Regiduría 4ª del Municipio para retomarlo, pues se trata a la vez de una entrañable tradición y de un nuevo acercamiento al arte.

Este año también se hicieron 150 piezas, en cuya producción participaron más de 20 personas, entre los grabadores, impresores y el artesano papalotero Sergio Castillo (que insiste en que apunte que vive en la calle Octavio Paz), uno de los pocos que quedan la región. Las impresiones se realizaron en el Taller de Grabado Experimental, el Taller de Grabado de Miguel Hernández de Casa de Cultura Coatepec y en la Ceiba Gráfica.

Mientras las familias llegaban y se distribuían los papalotes, la agrupación de son jarocho La Cañada estuvo animando el ambiente. A pesar de un cielo medianamente gris, los más hábiles rápidamente alcanzaron las alturas. Algunos además llevaron cometas de tela o le compraron a don Sergio otras piezas. Era lindo ver a tanta gente bromear, reír y colaborar sin bips ni bites, soltando al aire una frágil obra de arte que se confundía con el vuelo de las aves.

Quizá esta ocasión podría echarle la culpa al viento, que soplaba solo por arriba de unos 5 o 7 metros a los que yo nunca llegué. Lo cierto es que a pesar de que corrí de un lado a otro mi papalote tan solo se sostuvo por medio minuto encima de mi cabeza. Pero esos 30 segundos fui feliz.

