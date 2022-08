Bella ciao, ciao, ciao: MONDINA

Por: REBECA MEJÍA •

La Gualdra 538 / Teatro

Hace poco tuve ocasión de hacer un leve maratón de musicales que incluyeron clásicos como Cantando bajo la lluvia (1952) y Nace una estrella (1954) que tienen como protagonistas a actores como Gene Kelly y Judy Garland. Viéndolos actuar, cantar, bailar y en general apropiarse de escenarios y la pantalla de esa manera tan íconica me hizo pensar en los artistas actuales y en cómo es cada vez es más común que se apoyen de efectos especiales o de la tecnología para realizar sus performances.

Me pregunté si no hemos comenzado a extrañar en general ver de manera más cercana a personas que tengan talento en más de un área y que, digamos, sean un artista escénico mucho más completo. Aunque tenemos mútiples opciones al alcance de la mano en nuestros hogares gracias a las plataformas, lo cierto es que de mi parte eché de menos espacilamente el teatro, lugar en donde a dos años de la vida en pandemia no había vuelto.

Fue una grata sorpresa que mi primera visita al teatro después de tanto tiempo, persuadida por una gran amiga, tocara ocasión para ver MONDINA el pasado 27 de marzo, un monólogo que trata sobre la vida de una arrocera en Italia, escrito y protgonizado por Gala Guerrero.

El talento de la artista es indiscutible. No solamente el monólogo está bien escrito al ser capaz de transportar al espectador a Italia en la década de los veinte del siglo pasado en la vida de Greta una niña de catorce años que sueña con ser escritora, pero que debido a su posición familiar, se ve obligada a asistir a una granja de cultivo de arroz en donde conocerá el lado crudo de la vida que la obligará, muy a su pesar, a convertirse en una mujer.

Los instrumentos que utilizó la actriz para mostrarnos la habitación de Greta, el vagón de un tren y su destino final en la granja fueron muy bien pensados y utilizados, evidenciando además el gran trabajo en equipo entre la producción y la dirección del monólogo.

Hasta ahora los comentarios se han centrado en la pertinencia del monólogo de preguntarse qué es ser mujer en un contexto pasado, pero que se liga al contexto actual en donde la pregunta ha tomado más de un significado. En cualquier caso, fue muy estimulante ver cómo una joven actriz se adueñaba del escenario de una manera tan histriónica. Segura de sí misma y sabiendo salir adelante con la historia y su personaje inspirados en la canción Bella ciao. Verla actuar, hacer acrobacias e incluso cantar me recordó a aquellas estrellas que admiré en los musicales: artistas con más de un talento. Sin duda Gala Guerrero dejará ver mucho más de sí misma conforme continúe con la práctica de sus habilidades en el escenario.

Su protagonista dejó entrever que quizá fuera posible volver a ver el monólogo en el teatro y así será el próximo 31 de agosto, en el Teatro Ramón López Velarde, a las 20:00 Hrs., para que esté muy pendiente y se deje cautivar por la presentación de Gala Guerrero.

