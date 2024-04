Desplome de un helicóptero en Coyoacán; tres muertos

Por: La Jornada •

El desplome de un helicóptero en un taller de vehículos de transporte concesionado ubicado en Antonio Delfín Madrigal y avenida del Imán, colonia Rinconada Las Playas Infonavit, en Coyoacán, dejó saldo de tres muertos, dos vehículos dañados y una techumbre afectada. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) local inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo por otras causas y daño a la propiedad culposo.

Mientras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y la Agencia Federal de Aviación Civil revisan los permisos de la aeronave y extrae las grabaciones de audio e imágenes del radar.

Habitantes de la colonia señalaron que el capitán de la aeronave Bell 206, matrícula XB-PIP, de la empresa Let’s Fly –que ofrece paquetes de vuelos turísticos desde 9 mil 500 a 17 mil 900 pesos–, viró en U para caer en el predio y no en un mercado sobre ruedas que se coloca los domingos en la zona.

Dicha situación provocó un incendio, que derivó en una gran movilización de los servicios de emergencia al observarse una enorme columna de humo a kilómetros de distancia, cierres a la circulación y la presencia de efectivos del Ejército, la Marina y de la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó que a las 17:13 horas ocurrió el desplome de la aeronave en el patio de maniobras de la ruta 111, sin que ninguno de los trabajadores que se encontraban en el lugar resultaran lesionados.

Los bomberos extinguieron el incendio y después realizaron maniobras para enfriar la estructura del helicóptero. La SSC acordonó la zona y se acercaron los servicios de atención prehospitalaria, indicó en entrevista.

Además, se investigan los registros administrativos, bitácoras de vuelo, la ruta que tenía, el tipo de vuelo que realizaba y quiénes viajaban en la aeronave, uno de ellos el capitán –identificado como Armando Cervantes, de 65 años–.

La fiscalía capitalina trabaja con Aeronáutica Civil para determinar la causa del desplome, pero sí puedo decir que es una fortuna que no se tengan más lesionados, y eso, en su momento, habrá que hacer un reconocimiento a la labor que haya realizado el piloto, pero no me quiero adelantar , comentó Vázquez Camacho.

La investigación de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, señaló, determinará la causa y forma exacta del desplome y si hay un desglose a la Fiscalía General de la República .

Por la noche, la SICT informó que la aeronave se desplomó por un aparente paro del motor sobre un predio de reparación de vehículos de transporte público.

Aseguró que el capitán contaba con licencia de piloto comercial de helicóptero vigente al 24 de enero del 2025 y constancia de aptitud sicofísica vigente al 19 de julio del 2024.