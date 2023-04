Anuncia AMLO 800 mdp para carreteras y apoyo para sostener nómina magisterial

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Aquí en este hospital para la mujer zacatecana no va a haber caja registradora porque no se va a cobrar nada absolutamente; medicamentos, estudios, atención médica gratuita. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su visita a Fresnillo, Zacatecas, para revisar el Plan de Salud IMSS-Bienestar y realizar un recorrido por el Hospital de la Mujer de Fresnillo, que brindará atención universal.

- Publicidad -

En su alocución, el mandatario nacional refirió que el tema de la salud también ha sido un desafío para su gobierno porque también es una mala herencia que encontraron, y en el caso de Zacatecas, no había atención y no había medicamentos, pero ahora se ha ido avanzando, aunque reconoció que ha costado mucho garantizar el abasto de medicinas para todos porque antes era “un negociazo de políticos corruptos” que tenían monopolizado el mercado; no obstante, aseguró que ahora ya se compraron los medicamentos para este año y el próximo en todas las claves que se necesitan.

En ese sentido, adelantó también que se continuará rehabilitando los centros de salud de Zacatecas y los hospitales, así como las unidades médicas rurales, pero reconoció también que lo que no se tiene son médicos generales y especialistas que requiere el país porque también los tecnócratas neoliberales, además de querer privatizar la salud, quisieron hacer lo mismo con la educación y los estudiantes de Medicina, y dicha acción arrojó, como resultado, esta falta de médicos especialistas, mismos que se está buscando conseguir mediante diversas alternativas, como la oferta de trabajo para jubilados y la llegada de médicos cubanos como los que laboran en Fresnillo.

“Lo que no se tiene son

médicos generales y

especialistas que

requiere el país”: AMLO

A los trabajadores del Sector Salud, el jefe del Ejecutivo les aseguró que nadie saldrá perjudicado en sus derechos laborales, sino por el contrario, se les mejorarán las condiciones, pues dijo estar consciente de que en sus manos está que se pueda garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, porque presupuesto sí hay y voluntad también para que se atienda a todos los que no tienen seguridad social, sobre todo a los más pobres. “Pero si no tenemos el apoyo de los trabajadores de la salud, si no hay esta mística de servicio, sino hay ese humanismo, pues no podríamos levantar el sistema de salud pública”, dijo.

En su momento, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, recordó que bajo el régimen neoliberal no había atención médica y el gobierno financiaba subsistemas con lineamientos diferentes y poca rendición de cuentas y transparencia, que además, eran curativos, es decir, estaban a la espera de la enfermedad, pero poco hacían por la prevención.

No obstante, con el IMSS-Bienestar, dijo, lo que estaba fragmentado se está uniendo y centralizando y lo que se estaba privatizando está regresando a la rectoría estatal, pues lo privado ve a la salud como una ganancia y la Cuarta Transformación la ve como algo ético que se tiene que hacer y por eso es la universalidad y la gratuidad.

1 de 6

En ese sentido, explicó que, este hospital, que se comenzó a construir en 2016 y se terminó en 2019 para no tener rumbo, al pasar al IMSS-Bienestar se hizo la inversión necesaria para 80 camas censables, tres quirófanos y una unidad de cuidados intensivos para neonatos, además de que se ha puesto en marcha ya la consulta externa y que lleva hasta el momento casi 3 mil consultas y se está a muy pocos días de que nazca la primera mujer zacatecana bajo este modelo de atención.

“Hace 2 mil 100 días de que se colocó una famosa primera piedra; a nosotros nos interesa tener el primer parto por una razón, porque nacerá una nueva generación de zacatecanos que tendrán derecho a la salud en el IMSS-Bienestar por el simple hecho de ser mexicanos como es su derecho constitucional y la Cuarta Transformación pone en marcha este derecho”, concluyó.

Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila, aseguró que esta visita del presidente cristaliza uno de los compromisos y de los anhelados más sentidos de los zacatecanos, que es el derecho a la salud en una visión de verdadera justicia social y progresista, apegada a ofrecer las mejores condiciones, por lo que se dijo orgulloso de haber luchado tanto tiempo a su lado.

Este hospital se pone en marcha en respuesta a la necesidad de la región noreste del estado y del municipio de Fresnillo de contar con un establecimiento médico para la prestación de servicio en las especialidades de ginecobstetricia y neonatología para la población que no cuenta con seguridad social. Tiene 80 camas censables para la atención de 240 mil 532 habitantes, que representan alrededor de 61 mil 983 familias; de las cuales, se estima que 21.46 por ciento no cuenta con seguridad social en Fresnillo, más las que atiendan de los municipios vecinos como Valparaíso, Río Grande, Sombrerete, Juan Aldama y Miguel Auza.

Promete AMLO 800 mdp para carreteras de Zacatecas

En su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para manifestar el apoyo que continuará dando a Zacatecas en otros temas; en ese sentido, dijo, en un primer momento, que todos los pequeños productores del campo van a recibir, de manera gratuita, fertilizante. Este 2023, aseguró, se va a entregar más de un millón de toneladas de fertilizante a 2 millones de pequeños productores para impulsar las actividades productivas.

“También estamos ayudando en Zacatecas a enfrentar los graves problemas, estamos ayudando a David para que podamos pacificar Zacatecas. No hemos dejado de apoyar con elementos de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y vamos a seguir ayudando para enfrentar el flagelo de la violencia […] y lo vamos a seguir haciendo; entiendo muy bien la preocupación y la desesperación que tienen familiares de desaparecidos, y por eso necesitamos seguir adelante sin detenernos hasta garantizar la paz y la tranquilidad en Zacatecas y todo el país”, dijo dirigiéndose a los manifestantes presentes.

Este 2023 se va a

entregar más de un

millón de toneladas

de fertilizante a

2 millones de

pequeños productores

“También vamos a seguir ayudando al gobernador para que no le falten los sueldos, los salarios a los maestros. Antes cada mes, cada dos meses no se les pagaba a los maestros, ahora estamos procurando que no les falte su sueldo”, anunció además el mandatario nacional, para finalizar adelantando que en el tema de comunicaciones llegó a un acuerdo con David Monreal Ávila para transferirle 800 millones de pesos para el mejoramiento de las carreteras porque “están muy mal”; además de que la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes ya se autorizó y espera que se termine antes de que concluya su mandato.

“Escúchenos presidente. Huye como los cobardes”

“Yo lo que le digo a estas personas es que, si lo tienen, me lo regresen. Me quedé sola, era mi único hijo”, dice con lágrimas en los ojos doña María Luisa Zapata, mientras sostiene con sus manos una lona con el rostro estampado de su hijo Manuel. Fue sacado con violencia de su casa, junto con su papá en el municipio de Fresnillo, el 23 de enero de 2022. Tenía en ese entonces apenas 14 años y hoy, a poco más de un año, no hay noticias de él, pero a su madre, dice, la esperanza la mantiene de pie.

Doña Luisa, junto con familiares e integrantes de los distintos colectivos de búsqueda, se manifestó en las afueras del Hospital de la Mujer de Fresnillo a donde acudió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Zacatecas, para exigir que se actúe con la misma diligencia en sus casos, como sí se hizo con la esposa e hija de un militar, que horas después de reportarlas como desaparecidas, fueron rescatadas.

Zacatecas, según cifras de Ricardo Bermeo, representante de los colectivos de búsqueda, cuenta con poco más de 3 mil 200 personas desparecidas desde 1964 hasta el pasado 12 de abril de este año. Y los que se presentaron en Fresnillo son familiares de apenas una mínima parte de las víctimas que padecen este flagelo.

Zacatecas cuenta con

poco más de 3 mil 200

personas desparecidas

desde 1964 hasta 2023

“Estoy viva de milagro”, dice doña Luisa Zapata a la cámara de un reportero de prensa nacional, y su frase no es una exageración, pues ese aciago día de enero de 2022, junto con su hijo, se llevaron a su esposo y se quedó sola. La fatal diferencia es que a su esposo sí lo encontró, era uno de los 10 ‘encobijados’ que fueron localizados en una comunidad de Fresnillo conocida como ‘El Pardillo’”. “A mi esposo ya lo sepulté hace un año tres meses”, dice, y es el mismo tiempo que lleva sin saber ni una noticia de su hijo.

“Me gustaría que me llamaran y que me dijeran que está bien, que está vivo, que lo tienen trabajando con ellos, pero ni eso. No andaba en malos pasos, todo el día andaba conmigo, usted cree que no iba yo a saber si consumía algo”, agrega. El pasado 24 de octubre, Manuel, su hijo, cumplió 15 años y “si Dios quiere, este año cumplirá 16”, dice aún con la esperanza colgando de un hilo, mientras se seca las lágrimas y camina de un lado para otro con el retrato de Manuel, en el que se observa a un adolescente de sonrisa timorata que sostiene en su mano izquierda un barquillo con helado.

Así como doña Luisa, asistieron a manifestarse familiares de José Francisco Álvarez Solís, un oficial de Tránsito del estado, desaparecido en el trayecto Calera-Fresnillo hace siete años y de Eugenio Meza García, un comerciante de pollo que despareció en la Central de Abastos de Fresnillo, apenas el 16 de marzo pasado; sólo quedó su camioneta estacionada y con las ventanas abiertas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en lo que va de 2023 en Zacatecas se han reportado 277 personas desaparecidas, sin embargo, la cifra exacta es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia. Municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Ojocaliente, Calera y Pinos son donde han desaparecido decenas de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, y muchos de sus casos han sido llevados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), pero no hay avances en las investigaciones.

Minutos antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al Hospital de la Mujer de Fresnillo, y ante una amenaza de derribar la puerta del estacionamiento del nosocomio, los Servidores de la Nación permitieron el paso a los familiares de personas desaparecidas, quienes, cuando el mandatario habló de la seguridad, comenzaron a increparlo a gritos señalándole que mentía, pues este fenómeno no para y, además, no les llega la justicia.

“¿Dónde están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están?”, “Mentira, le han informado mal presidente”, “Escúchenos”, “Salgan a buscarlos”, fueron algunos de los gritos que hicieron que el presidente hablara más alto prometiéndoles, incluso, que seguirían buscándolos. Trepada en una silla, doña Luis alcanzó a gritar al final del discurso presidencial “Escúchenos presidente, aunque sea un rato. Huye como los cobardes” para luego llorar de impotencia, mientras veía como la camioneta se alejaba.