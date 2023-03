Denuncian colectivos que no hay avances en la investigación del asesinato del joven Francisco Zapata

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La red Servicio, Paz y Justicia- México (Serpaj) denunció este 14 de marzo que a tres meses del asesinato del activista José Francisco Zapata Alvarado, ocurrido en el barrio de La Marianita del municipio de Zacatecas, ni familiares ni amigos han recibido algún avance en la investigación y la única verdad que se posee es que el homicidio del joven zacatecano fue dirigido y no ocurrió durante un fuego cruzado, como señalaron algunos medios.

Durante estos meses, se expuso en un comunicado, se han emprendido movilizaciones y acciones de protesta en Zacatecas y la Ciudad de México con la intención de exigir justicia y acceso a la verdad para los familiares y víctimas indirectas, no obstante, se denunció, estas exigencias de justicia no han sido escuchadas en la Casa de Representación del Gobierno Zacatecas en la Ciudad de México y no se han dado el tiempo de recibir los diversos comunicados que se han elaborado, pues los trabajadores de dicha representación han abandonado las instalaciones momentos antes de la llegada de los activistas que siempre se han dado en ambiente pacífico y sin acciones que pudieran catalogarse como violentas.

“Familiares y compañeros no han recibido ningún avance en la investigación hasta el momento. La única verdad que se posee, es que el homicidio del compañero Francisco Zapata fue dirigido y no ocurrió como lo comunicaron diversos medios durante fuego cruzado. El asesinato de este valioso ejemplar compañero se enmarca en el contexto de violencia y crímenes que se extienden a lo largo del país y en Zacatecas”, escribieron.

En ese sentido, se señaló en el comunicado que la exigencia de justicia y verdad se vuelve necesaria, no sólo para las víctimas indirectas de este casino, sino que debe extenderse también a miles de familiares, amigos y compañeros de personas asesinadas y desaparecidas en el actual contexto de inseguridad. “Estaremos muy atentos a que haya avances precisos y reales cuanto antes en este caso”, advirtieron.