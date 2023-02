No nos interesan los chivos expiatorios, vamos contra los verdaderos responsables de hechos de corrupción: Humbelina López, secretaria de la Función Pública

Por: La Jornada Zacatecas •

En el noticiero Zer Informativo que conduce Francisco Elizondo, esta mañana en entrevista, la secretaria de la Función Pública, Humbelina López Loera, declaró que existen procedimientos en trámite por diversos actos relacionados con responsabilidades administrativas, entre los que destacó más de 50 millones de pesos observados en la pasada gestión en el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA), así como procedimientos para procesar a más de 10 servidores públicos en la pasada administración de la Secretaría de Desarrollo Social, debido a más de 38 millones de pesos de afectación al erario público, por mala gestión de la cartera vencida y combustible, así como otorgamiento de programas sociales sin cumplir con los requisitos; además del proceso que se sigue en contra del ex titular de la Secretaría de Economía (Carlos Fernando Bárcenas), se determinaron más de 50 años de inhabilitación, por determinaciones que afectan la atracción de inversiones al estado, por el mal manejo de los fideicomisos de inversión a cargo de dicha dependencia.

López Loera advirtió que, por cuidar el debido proceso y no abrir oportunidad para la impunidad, no podía expresar nombres específicos de personas acusadas, pero lo que sí podía asegurar es que la dependencia a su cargo no estaba interesada en acusar chivos expiatorios, sino a los verdaderos responsables de los procesos observados, y que no hay miramientos ni salvoconductos de ningún tipo, así se trate de ex secretarios o ex titulares de dependencias.