Zacatecas podría recibir el paquete presupuestal más injusto de su historia

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El gobernador David Monreal Ávila advirtió que el próximo año Zacatecas podría recibir el paquete presupuestal “más injusto en toda su historia”, pues no contempla recursos para el cumplimiento de los compromisos de la Presidencia de la República respecto a la federalización de la nómina educativa, la construcción de la autopista Zacatecas-Aguascalientes y la atención al problema del abastecimiento de agua.

Además, afirmó que la Ley de Coordinación Fiscal condena al rezago y al atraso a estados como Zacatecas debido a que el presupuesto se aplica en función del fortalecimiento de los ingresos propios, del crecimiento económico y de la densidad poblacional.

“Yo espero que la responsabilidad que faculta al Congreso de la Unión, que es la que habrá de autorizar el paquete económico para las entidades federativas, realice un trabajo intenso con especialistas al interior de las Comisiones, con análisis de los sectores productivas y poblacionales para la orientación del gasto”, expresó.

Sin embargo, agregó que “conocedor de lo que sucede y acontece, me estoy preparando para la construcción y la proyección del paquete económico con la referencia del ejercicio del gasto anterior. Me parece que, si bien actúan y si atienden la verdadera necesidad, tiene que ser justo y correcto y estoy confiando en que, aunque es injusta la Ley de Coordinación Fiscal, es el instrumento que tenemos las entidades federativas para cuando menos tener tranquilidad de que habrá recurso público para atender la problemática”.

Ante esa situación, Monreal Ávila manifestó que espera a que los legisladores y secretarios destinen más recursos para Zacatecas porque el paquete presupuestal que se proyecta “es el más modesto, el más pobre y el más injusto en toda su historia” con sólo 50 millones de pesos para sanidad y 60 millones para la atención al problema de escasez del agua.

También descartó la posibilidad de realizar gestiones con los legisladores porque “en los últimos ejercicios no he visto que muevan ni una coma y entonces no sé si sea útil o no. Creo que nosotros tenemos mucho trabajo aquí y como diría mi abuela: ‘no hay que gastar lo que no tenemos y hay que bien gastar lo que tenemos’”.

Recordó que, en el tema educativo, hay el compromiso público del presidente Andrés Manuel López Obrador para absorber la nómina del estado, lo cual serviría mucho a la entidad porque cuesta 3 mil 300 millones de pesos, pero hasta el momento todavía no se concreta.

Comentó que estos años el gobierno federal ha aportado recursos para poder pagar esa nómina y el estado lo complementa con una erogación de mil millones de pesos, recurso que podría utilizarse para la generación de empleos, obra pública u otros proyectos.

Monreal Ávila indicó que el gobierno federal también se comprometió a construir la autopista de Zacatecas a Aguascalientes y el presidente dijo que la terminará antes de concluir su sexenio, “pero yo no veo, a menos que estén en algún capítulo (del presupuesto) y lo correcto sería que se incluyeran tantos miles de millones para esa autopista”.

Por último, se refirió a la gestión realizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para la condonación de una parte de su adeudo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) y recordó que ese es un problema por la falta de cumplimiento en los compromisos de pago de la institución y desde el Gobierno del Estado se verá la forma de apoyar, pero se no cuenta con recursos.