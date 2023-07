En marcha, Base de Datos de Occisos No Identificados y/o Sin Reclamar: FGJEZ

Por: KAREN GARCÍA •

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) creó la Base de Datos de Occisos No Identificados y/o Sin Reclamar, sistema de búsqueda de personas que permanecen como no identificadas bajo el resguardo de la Fiscalía en refrigeración o en inhumación; en Zacatecas, en el primer semestre de 2023, se registraron 719 personas desaparecidas y no localizadas.

Este jueves, en conferencia de prensa, se dieron a conocer algunos de los avances institucionales de la FGJEZ, además de informar el panorama actual en cuanto a las desapariciones en el estado, por lo que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco señaló que, en el periodo enero-junio de 2023, se tiene registro de 719 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales, gracias a los esfuerzos realizados por la institución, se ha logrado localizar a 36 por ciento, es decir, a 259 personas.

Explicó que el término de persona no localizada es aquella que no necesariamente tiene que ver con la comisión de un delito; persona desaparecida la que sí tiene que ver con la comisión de un hecho delictivo.

“No hay una explicación a lo que ocurre, salvo que, de manera muy simple, podemos decir que esto obedece a la confrontación que tienen dos grupos delictivos en el estado”, aseguró Murillo Ruiseco, pues en comparación con las cifras de 2022, en el primer semestre del año pasado fueron únicamente 568 personas las que estaban registradas como no localizadas y desaparecidas, lo que quiere decir que, en el presente año, la cifra aumentó hasta en 26.58 por ciento.

“Lo que estos conflictos traen como consecuencia es que, tanto personas inocentes que no tienen nada que ver con un hecho delictivo, o con algún comportamiento similar, al transitar por alguna carretera y estar en un camino vecinal, son abordados por estos grupos delincuenciales”.

Explicó que los rangos de edad son muy diversos, sin embargo, el fiscal precisó que, en su gran mayoría, las víctimas son hombres.

Por su parte, Everardo Ramírez, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dio a conocer que, en lo que va de 2023, se han realizado un total de 74 búsquedas, de las cuales, 25 han sido con vida, y 49 en campo, es decir, búsquedas forenses.

Base de Datos de Occisos No Identificados y/o Sin Reclamar

El fiscal dio a conocer que, gracias a un aplicativo donado por la Fiscalía General del Estado de Sonora, se ha puesto en marcha el sistema de búsqueda de personas que permanecen como no identificadas, bajo el resguardo de la Fiscalía en refrigeración o en inhumación, que busca poder darle a los cuerpos un destino, bajo ciertos parámetros que tienen que seguirse y respetarse.

En ese sentido, explicó que el cuerpo muerto y su dignidad póstuma es de suma importancia, pues se necesita encontrar a los familiares de muchas personas que están en el servicio médico forense sin identificar.

Se dio a conocer que dicha plataforma se encuentra accediendo a la página web oficial de la FGJEZ (www.fiscaliazacatecas.gob.mx) y, al entrar, da la opción de poder acceder a la base de datos y así, con los detalles y fotografías de cada uno de los occisos, poder identificar a la persona deseada.

Entre los parámetros utilizados está el sexo, la edad, apellidos, e incluso el año y mes de localización, y brinda la oportunidad de mostrar imágenes de los cuerpos.

Asimismo, Murillo Ruiseco explicó que los parámetros legales y de ética que se tienen que seguir, para poder hacer públicas las imágenes gráficas de los occisos, legalmente se pide que “el Estado haría un bien al restituir el cadáver al nicho del que fue arrancado, de recuperar su identidad, de volver a ser el alguien que fue antes de que le robaran su identidad”.

El fin de reconocer e identificar los cadáveres humanos, en condición de no identificados, con el fin de restituir su identidad y las relaciones afectivas y simbólicas, es éticamente bueno”, puntualizó.

“Pedirles que se use con respeto y dignidad, por eso hay un aviso de privacidad y confidencialidad que debemos de cumplir, en respeto a las personas que están como cadáveres no identificados”.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con 813 cadáveres no identificados bajo resguardo, de los cuales, 284 están en cámara fría, tanto en el municipio de Zacatecas como en el Fresnillo; los 529 cuerpos restantes fueron ya inhumados.

En ese sentido, el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que Zacatecas ha firmado un convenio de colaboración para construir un centro de resguardo temporal, el cual será administrado por la Fiscalía, consiste en una inversión de 15 millones de pesos y estará ubicado en el municipio de Guadalupe, el cual tendrá la capacidad de albergar hasta mil 300 cuerpos.

Mencionó que dicho centro estará disponible el próximo año, por lo que la construcción estará iniciando a principios de 2024.

Julio César “N”

Francisco Murillo Ruiseco también indicó que, a partir de que le quitaran el fuero al ex alcalde de Guadalupe, Julio César “N”, por la posible participación en el homicidio del abogado Raúl Calderón, se han hecho alertas en distintas plataformas de carácter nacional e internacional.

Están en las plataformas ambas órdenes de aprehensión, de María “N”, su esposa, y Julio César “N”, como lo es en el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales; en la Alerta del Servicio de Seguridad Diplomática, en el extranjero; en la Búsqueda de Registros Criminales de la Alianza para la Localización de Fugitivos, la cual depende del servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Eso con independencia de las búsquedas técnicas de gabinete, donde se le hace el seguimiento a las personas de su círculo cercano y otra información técnica del propio sigilo de la investigación”.

El fiscal aseguró que no se ha detenido su búsqueda y que, como este caso y muchos más, se hace todo lo posible por su pronta localización y detención.