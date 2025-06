Ordena Trump pausar redadas en el campo, hoteles y restaurantes

Los Ángeles., Después de una semana de intensas protestas contra las redadas antimigrantes, el presidente estadunidense Donald Trump cambió abruptamente el enfoque de su campaña de deportación masiva y ordenó a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pausen en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hoteles y restaurantes, según un correo electrónico interno y tres funcionarios estadunidenses con conocimiento del tema, informó el New York Times.

Las nuevas directrices fueron adoptadas después de que esta semana, el presidente estadunidense admitiera que su ofensiva perjudicaba a los agricultores y negocios hoteleros de esa nación.

La instrucción dice: A partir de hoy, se suspenden todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la ley en lugares de trabajo agrícolas (incluidas las plantas de acuicultura y empacadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento , pero aclara que las indagaciones relacionadas con trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en estas industrias están permitidas . El texto enfatiza que los agentes no debían realizar arrestos de colaterales no delictivos .

En este contexto, 200 marines se trasladaron ayer a Los Ángeles para proteger propiedades y personal federal, informó el Pentágono.

Me gustaría enfatizar que los soldados no participarán en actividades de aplicación de la ley , afirmó el mayor general Scott Sherman, comandante del equipo operativo 51, al tiempo de enfatizar que los elementos militares no realizarán detenciones.

Sherman, que supervisa el despliegue de 4 mil 700 efectivos, aseguró que los marines completaron su entrenamiento en disturbios civiles y el primer grupo fue enviado a un edificio federal ubicado al oeste del centro de Los Ángeles, donde comenzarán sus operaciones.

A las 12:30 horas (tiempo local de ayer), se vio a dos marines de pie en la entrada del edificio federal Wil-shire, de 17 pisos, que alberga varias oficinas federales, entre ellas, del Departamento de Asuntos de Veteranos y del FBI; ambos llevaban equipo de combate y portaban rifles, mientras se mezclaban con la Guardia Nacional, que verifica los documentos de identificación de quienes ingresan al estacionamiento.

Durante la tercera noche del toque de queda, impuesto desde las 20 horas por la alcaldesa Karen Bass, agentes del Departamento de Seguridad Nacional lanzaron granadas de aturdimiento para dispersar a una multitud que se reunió cerca de una prisión, lo que provocó que los manifestantes huyeran.