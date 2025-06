Mayo, mes con menos homicidios desde 2006

Tiene una capacidad de respuesta a todos niveles, no sólo en seguridad, sino en protección civil, turismo y movilidad. Justamente por estas capacidades ha vuelto la justa y me atrevería a decir sobre la Ciudad de México, la capital de Latinoamérica: estamos listos para recibir este evento que sin duda requerirá que todas las instituciones nos coordinemos, que todas tengamos una planeación muy detallada y minuciosa de lo que vamos a hacer.

–Secretario, con todo este balance, ¿podemos decir que hay una tendencia hacia la estabilidad en la Ciudad de México?

–Sí, creo que no sólo la estabilidad. Estos primeros cinco meses, en particular mayo, mostraron que se profundiza la tendencia a la baja. La ciudad se encuentra en buen momento de seguridad. No decimos que no haya delitos ni que se haya acabado la tarea, pero vamos avanzando.

– Sin embargo, ha habido ciertos casos que generan un impacto justamente en la capital, ¿cómo lo enfrenta la misma secretaría cuando ocurren hechos delictivos que la marcan?

–A ver. La ciudad nunca ha estado exenta de casos de alto impacto. En lo que va de la administración, incluso en el periodo que yo tengo al frente de la secretaría, hemos tenido casos, vamos a llamarlos así, de alto impacto, con mucha difusión por un lado, con un impacto en la percepción de la gente también y creo que lo que hemos sabido hacer en la ciudad es seguir adelante. Resolver estos temas en todas sus dimensiones, no sólo en localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia, sino también en mantener el paso firme en la estrategia y no desviarnos.