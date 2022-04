IZC niega cancelación de autores rusos; se contradice el director de la Sinfónica

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Sorpresas, desconcierto, mofas e indignación causó la decisión de dejar fuera del programa del tradicional concierto del Jueves Santo, de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, la ejecución de la Obertura 1812, de Tchaikovsky, uno de los momentos más sublimes de cada año durante el Festival Cultural Zacatecas. La decisión, trascendió en redes sociales, solidarizarse con el pueblo ucraniano ante la invasión rusa, nacionalidad del compositor de dicha obra.

- Publicidad -

“Un disparate de este tamaño en un festival cultural no lo merecemos. Tantos años de prestigio cultural para que salgan con su domingo siete”, escribió en su Facebook el político y periodista, Luis Medina Lizalde. Mientras que la también periodista, Melina González, escribió “la rusofobia parece ser, es el último grito de la moda. Hay que estar o muy ávido de atención o padecer de una ignorancia tremenda para creer que las aportaciones culturales que el pueblo ruso ha hecho por siglos tienen que ver con las decisiones de Putin”.

Por su parte, el promotor cultural e investigador, Víctor Ramos Colliere, señaló que la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, prácticamente “cayó en el terrible error de la política internacional de dividir, aislar y vetar”. El hecho de quitar la Obertura 1812, de Tchaikovsky, del programa de su tradicional concierto de Jueves Santo, escribió en su perfil de Facebook, se sumó a los vetos a Rusia.

“No se pueden vetar por filias o fobias las aportaciones que ha dado a la humanidad un país, su rica cultura no tiene la culpa de conflictos bélicos ni de tener gobernantes con decisiones desafortunadas”, agregó Ramos Colliere, mientras otros usuarios, como la gestora cultural María del Carmen Reyes, directora de Finestra, opinó que con esa acción “se hace evidente la falta de conocimiento sobre el poder de la cultura y los procesos creativos”.

Cancelación, por cuestiones

de logística y seguridad

A solicitud de La Jornada Zacatecas, la directora del Instituto Zacatecano de Cultura y el director de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas, Salvador García y Ortega, explicaron que la decisión de quitar del programa la tradicional ejecución de la Obertura 1812, de Tchaikovsky, se debió a un asunto de logística y seguridad y no cómo una cancelación del compositor ruso, toda vez que Protección Civil del estado y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, recomendaron que no hubiera cañonazos por afectaciones al patrimonio y el peligro que corre la gente con la pólvora.

Pero, a decir de Salvador García y Ortega, fue desde hace dos meses que se comenzó a planear este concierto por la paz, no sólo de Zacatecas sino del mundo, por eso se decidió que en la intervención de la soprano Sheila López se interpretaran canciones de paz como “Imagine”, de John Lennon, el “Himno a la Alegría” y “Por ti volaré”, además de las interpretaciones de los Niños Cantores de Zacatecas.

“Nosotros, cuando empezamos a planear nuestro concierto tuvimos serios problemas con Monumentos Coloniales, por los cañonazos. Hay muchos edificios en Zacatecas que están muy débiles, que se pueden caer”, dijo el director de la banda, quien agregó que además la gente “no es como antes” y se exponen estando cerca de los cañones y se ponen en riesgo, ya que los cañones “repatean” y por ese motivo, Protección Civil también dijo que no, de ahí a que se enfocara en un programa diferente.

García y Ortega reconoció que sí había temor de que no hubiera cañones, ya que una ocasión en que tampoco hubo, la gente le aventó botellas que le pegaron en la espalda, pero en esta ocasión, luego de que se tocó La Marcha de Zacatecas, la gente se fue tranquila y quedó demostrado que la Banda Sinfónica del Estado es “profeta en su tierra”, pues todos la quieren y no hubo nada de protestas, dijo.

Al escuchar el argumento de la exclusión de dicha pieza del programa, se les cuestionó entonces si se volverá a escuchar la Obertura 1812, de Tchaikovsky, en un futuro, o si realmente fue una cancelación por la guerra actual y no se ignoraron los tiempos de la producción de dicha obra.

Al respecto, María de Jesús Muñoz Reyes, directora del IZC, reiteró que tuvo más que ver con un tema técnico y logístico que afectó también al propio director de la banda porque es una pieza tan querida que no la pudo concebir sin cañonazos. Y cuando ellos platicaron el programa, no tenían en mente que Rusia y Ucrania se enfrascarían en una guerra, por eso, dijo, el diseño del programa fue más en el tenor artístico.

Lo que sí dejó claro la funcionaria, es que en esta decisión “no tuvo nada que ver el instituto, el gobernador o el gobierno”, aunque reconoció que sí le causó sorpresa las reacciones en redes sociales, pero señaló que no hay ningún problema en que esta Obertura se vuelva a tocar, pero se tendrá que aceptar que irá sin los cañonazos. “Sobre compositores, yo sé que se trata específicamente de esta obra, pero si revisas los programas que tenemos de música de concierto, los rusos encabezan gran parte”, concluyó.

¿Maestro, extrañó tocar la Obertura? Se le cuestionó finalmente al director de la banda: “Claro que sí, pero si no me dan chance. Yo fui el primero al que me llevaba Judas. Entonces, desmintió que no fuera por solidaridad con Ucrania. “Yo nunca lo dije”, finalizó.

“Todo mundo vemos que están masacrando ucranianos”

No obstante, minutos antes de la entrevista y luego de finalizar el concierto y en entrevista para otro medio de comunicación, a pregunta del periodista Fernando Quijas, Salvador García y Ortega reconoció que se excluyó del programa la Obertura 1812 porque es un himno bélico sobre el triunfo de Rusia ante los franceses, por lo que no se podía tocar en este momento “cuando todo mundo vemos que están masacrando a ucranianos… Es como estar festejando lo que está pasando y no puede ser”, dijo.