AMLO: por el litio no pondrán al país contra la pared

Ciudad de México. Frente a la ambición de corporaciones y gobiernos extranjeros por el control y explotación del litio “que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared: el litio va a ser de México”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina reiteró: “estamos protegidos” ante una votación negativa en San Lázaro, pues “acabo de firmar hoy (ayer) en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera para que el litio quede como propiedad de la nación”.

- Publicidad -

También pidió a los diputados opositores rebelarse ante los ofrecimientos de los cabilderos, “que no les hagan caso, que les digan: ‘tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación, y que no nos van a doblar ni con su cochino dinero’”.

Antes de viajar a su finca en Palenque, Chiapas, recordó los candados que el gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios introdujeron a la reforma energética por medio de los artículos transitorios “para afianzar sus intereses, que es más lo que se escribió en esos transitorios de la Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27 y 28.”

De ese modo ponderó que ahora en el Congreso hay relevo generacional, hay muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, “nacionalistas, verdaderos representantes del pueblo y saldrían las reformas”.

Y entró al tema central del litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo industrial para sustituir al petróleo. “Y resulta que nosotros tenemos litio, es el oro blanco y lo ambicionan, entonces por eso están en contra de que se reforme la Constitución.”

“Estamos protegidos en lo fundamental”

El tabasqueño profundizó en su postura, se cuestionó y respondió: “Ahora ¿qué le digo yo a los mexicanos sobre este tema? Que ya nos protegimos en lo fundamental, porque, repito, ya los conocemos, y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Presentamos una reforma a la ley eléctrica para proteger lo básico. Por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias lo que se produce de energía con agua en las hidroeléctricas.”

Para López Obrador, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó por la constitucionalidad de la Ley Eléctrica, los defensores de la actual norma “están como ofuscados, obnubilados, y eso no ayuda porque no se piensa con sensatez, con tranquilidad. Es pura pasión, en el mejor de los casos; en el peor de los casos, puro odio, y eso conduce pues a cometer errores.”

En el caso de no aprobarse su iniciativa el domingo en el pleno cameral, “entonces, ya estamos protegidos en lo básico, y se incluye lo del litio en la reforma constitucional. Si no hay dos terceras partes el domingo, porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores, ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación”.

De esa forma, envió su mensaje a “los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared, no. El litio, que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México”.

De los cabilderos, evidenció que México es un país de libertades, y “¿Saben qué se hacía antes, que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer? Se aplicaba el (artículo 33 constitucional). Porque eso de que esté sentado un cabildero en el Congreso cuando se está definiendo un asunto de interés nacional es una causal para la aplicación del 33, es injerencismo”.