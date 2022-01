Reitera Segob: no hay «margen» para ampliar recursos al INE

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Al reiterar que no hay “margen” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar recursos adicionales al Instituto Nacional Electoral (INE), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo hoy que no se recortarán programas sustanciales, como la pensión a adultos mayores o personas con discapacidad, a fin de dar más dinero a un organismo autónomo, como el electoral, y advirtió que la realización de la consulta no es un asunto que esté a discusión.

- Publicidad -

“Pues ni modo que vayamos a reducir o detener la entrega (de pensiones) a los adultos mayores”, señaló en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Este jueves el gobierno federal presentó el “ejercicio de austeridad” para el INE, a fin de que con recorte de gastos utilice casi tres mil millones de pesos de su presupuesto actual para la realización de la consulta de revocación de mandato, programado para abril.

El secretario manifestó su respeto a la opinión de los consejeros electorales, quienes de inmediato desacreditaron el citado plan de austeridad.

“Somos respetuosos de la libertad que tiene el consejero presidente (Lorenzo Córdova) y manifestar lo que él crea conveniente.

«Ayer mismo indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado, y elevamos esa propuesta para que ellos pudieran realizarlo, casi tres mil millones de pesos para llevar a cabo la consulta”, comentó a la prensa.

Entonces, agregó, no está a discusión que pudiera llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

Subrayó que son los consejeros los que tienen la responsabilidad constitucional y legal de realizar la consulta “y los que deben rendir cuentas al final de la jornada, asumir la responsabilidad que tienen como titular o consejeros de hacer las cosas bien”.

Destacó que se hizo un análisis profundo de las finanzas del organismo y “ojalá quisieran aplicar las medidas de austeridad, porque no afecta el número de plazas, se analizan y se proponen ajustes”.

Sin embargo fue enfático en que “no hay margen en el presupuesto público, está muy acotado….pues ni modo que vayamos a reducir o detener la entrega (de pensiones) a los adultos mayores”, cuya edad de acceso a este beneficio se ha reducido y, por lo tanto, son más personas con derecho a esta pensión universal.

“Ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud. Además, no hay ningún precedente que a un organismo autónomo se le haya otorgado una ampliación” de esa naturaleza., insistió.

El secretario de Gobernación ha encabezado, desde el martes, la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en representación del presidente de la República.

El funcionario federal señaló que “raíz de todos los males es el amor al dinero”, tras insistir en que el gobierno federal respeta las opiniones de los consejeros del INE.

Afirmó que un alto funcionario “no tiene o no debe por qué tener un seguro de gastos medicos mayores a costa de la institución, si somos trabajadores al servicio del Estado tenemo derecho a recibir atencion médica del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)”.