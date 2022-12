Propone AMLO a Biden una alianza para la prosperidad del continente americano

Pero no dejó pasar la oportunidad para subrayar: En estos 200 años, no necesariamente por decisión de nuestros pueblos sino más bien de los gobiernos, hemos enfrentado etapas muy difíciles en las relaciones. No es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México y la pérdida de la mitad de nuestro territorio . Aunque también se refirió a periodos de entendimiento, cooperación y amistad.

Adelantó que en la próxima visita de Biden a México –para participar en la Cumbre– le propondrá tres temas para un acuerdo de largo alcance: “La sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que consumimos; aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe, y considerarlos aliados, respetando sus soberanías, como usted lo sostiene, ‘en pie de igualdad’, bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos”.

Con anterioridad, en un pronunciamiento, el jefe de la Casa Blanca consideró que al comenzar un nuevo siglo en la relación bilateral, caracterizada por el respeto mutuo y el compromiso de aspiraciones compartidas, recordamos que nada está fuera de nuestro alcance si continuamos trabajando juntos .

Tras el encuentro entre Dood y López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard informó que la propuesta de la alianza para la prosperidad será un tema central en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte a efectuarse el 9 y 10 de enero en nuestro país.

Tras firmar la declaratoria de amistad, el representante de la Casa Blanca dijo que hoy existen condiciones para estrechar la cooperación entre los gobiernos, los lazos de unión entre ambos pueblos y la integración de sus economías. Mientras el canciller apuntó que los dos países tienen diferencias, pero también saben cómo resolverlas, y horas después ratificó que viajará a Washington el próximo viernes para resolver la disputa sobre las importaciones del maíz estadunidense.