Amuraby Gutiérrez Torres, nuevo titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con 27 votos a favor emitidos por diputados y diputadas de la 64 Legislatura en sesión ordinaria de este lunes 12 de diciembre, Amuraby Gutiérrez Torres fue elegido como titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, esto luego de casi cuatro años, pues desde inicios de 2019 dicho poder estuvo omitiendo este mandamiento, por lo que en sesión solemne le fue tomada la protesta para el cargo en el que estará al frente hasta el 2025.

En su experiencia compartida a la Legislatura, Amuraby Gutiérrez Torres manifestó ser subdirector del Área de Responsabilidad de los servidores públicos en el Instituto de la Defensoría Pública. Como abogado litigante en materia penal, dijo conocer el desarrollo del trámite y consideró que toda su experiencia le permitiría desempeñar un buen papel como titular de Órgano Interno de Control.

No obstante, consideró que estos órganos tienen muchas deficiencias, porque la temporalidad de su función es breve y ello no abona para estructurar y establecer el funcionamiento de la Legislatura en materia de sanciones, fiscalización y contaduría, ya que no da oportunidad de desarrollarse y desarrollar las capacidades para el puesto. Pero de ser electo, dijo en su entrevista con legisladores, se conduciría con la legalidad de lo que implica ser un Órgano Interno de Control, autónomo, que no depende de nadie sino solamente de la lealtad y compromiso con la sociedad y con la fiscalización.

El nombramiento se dio luego de que el 22 de junio de 2022 se publicó la Convocatoria Pública para designar al titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado y cumplido el plazo, se registraron 16 aspirantes, a quienes se les citó los días 23 y 24 de junio de año 2022 para las entrevistas correspondientes en las que expusieron sus motivos, perfiles, méritos y la propuesta de sus programas de trabajo.

Posteriormente, la comisión dictaminadora propuso al Pleno la lista conformada por los ciudadanos más aptos de entre las y los aspirantes entrevistados, quienes, a decir de diputados y diputadas, cuentan con el perfil idóneo para ejercer el cargo de titular del Órgano Interno de Control, por un periodo de tres años, de conformidad con la ley de la materia. Estos son: Amuraby Gutiérrez Torres, Claudia Angélica Salas Reyes, Diana Cristina Escamilla González, René Alberto Flore, Edith Guerrero Lechuga y Adrián Martínez Zapata, de los cuales el primero es quien resultó para los diputados el perfil idóneo para ocupar el cargo.

Los órganos internos de control son una parte fundamental para el cumplimiento de los postulados constitucionales en la materia, toda vez que son la instancia responsable de atender, en lo inmediato, los actos indebidos y contrarios a la ley cometidos por los servidores públicos. Para el caso del Órgano Interno de Control de la Legislatura, el artículo 50 de la Constitución del Estado establece que contará con un órgano interno de control que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de sus ingresos y egresos, mismo que será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.

Para hablar a favor del dictamen en la discusión, se inscribieron los diputados Ernesto González Romo y José Xerardo Ramírez Muñoz, quienes destacaron el hecho de nombrar por fin a un titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, que al no tenerlo por años, le restaba a la Legislatura legitimidad, sin olvidar la votación “bochornosa” al respecto que se dio en la 63 Legislatura, cuando diputados y diputadas fueron noticia nacional por votar por personajes como de la cultura popular.

La votación quedó finalmente con 27 votos a favor de Amuraby Gutiérrez Torres, un voto para René Alberto Flores, uno más para Claudia Angélica Salas Reyes y una cédula en blanco.