Rechaza DMA críticas al sector salud; afirma que sí hay avances

Por: Jaqueline Lares Chávez •

Durante el arranque del programa nacional “Salud Casa por Casa” en Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila hizo un llamado a la sociedad para reconocer los avances en materia de salud en la entidad, al tiempo que admitió que aún persisten desafíos importantes que requieren atención. Por su parte, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar manifestó respeto ante la petición de renuncia hecha por Saúl Monreal, argumentando que el progreso en el sector se está logrando de manera paulatina.

El mandatario estatal rechazó las críticas que aseguran que no se ha hecho nada en salud y resaltó que “no estamos echando campanas a vuelo”, pero que sí hay avances palpables. “No pongan en mi boca mentiras, yo estoy diciendo que hemos avanzado; no estoy negando que haya carencias, estoy diciendo que se ha mejorado sustancialmente la atención, la capacidad y el abasto de medicamentos”, enfatizó. “Por eso supervisamos, y no podemos negar lo que sí hay”, añadió, señalando que las carencias son reales, pero los avances también.

Monreal Ávila destacó que el sector salud en Zacatecas ha crecido considerablemente en recursos humanos, con más de dos mil nuevos trabajadores, entre médicos especialistas, enfermeras y médicos generales. En el programa “Salud Casa por Casa”, que busca atender directamente en sus hogares a adultos mayores y personas con discapacidad, participan 369 profesionales que darán atención a cerca de 240 mil zacatecanos con visitas regulares, al menos seis veces al año.

El gobernador explicó que para ofrecer una atención médica digna es fundamental contar con infraestructura y personal capacitado. En este sentido, subrayó la apertura de nuevas clínicas, como la inaugurada en mayo, y el esfuerzo por equipar y mantener en condiciones óptimas los centros de salud. “Estamos reequipando, dando mantenimiento, ordenando para los siguientes días. Ya arrancamos el programa de la clínica propia, que es otra parte de inversión en materia de infraestructura y que va a venir a fortalecer todos los espacios de salud”, dijo.

En cuanto al abasto de medicamentos, Monreal reconoció que la situación ha mejorado, con una cobertura del 80 al 82 por ciento de las claves médicas disponibles. “Contamos con una basta clave, son 606 claves las que tenemos en el sector de medicamentos, y hay una mejoría sustancial en la provisión”, comentó. Incluso hizo un recorrido con los medios de comunidad dentro del Centro de Salud de Jerez para demostrar el buen abasto de su farmacia.

No obstante, advirtió que “hay carencias” y que la falta total de medicamentos aún no se ha superado, especialmente en insumos y material de curación. “Lo que sí les puedo decir es que avanzamos. Avanzamos, compañeros, por favor. No es lento si comparamos que fueron décadas de abandono en salud, educación y carreteras”, reflexionó.

Sobre los problemas de desabasto, el gobernador explicó que se deben a cambios en los mecanismos de compra y distribución de medicamentos a nivel federal. “En el pasado, el recurso se entregaba directamente a los estados, pero ahora se hicieron compras consolidadas para evitar corrupción, lo cual ha generado ciertos retrasos y dificultades”, dijo. Puso como ejemplo el caso de la insulina, que solo tiene un laboratorio proveedor en el país, y cómo algunos estados pequeños, incluido Zacatecas, han tenido problemas para recibirlo oportunamente. Sin embargo, confió en que pronto se regularizará la distribución.

Resaltó que las clínicas estatales han extendido sus horarios y servicios, incluyendo atención los sábados y domingos, algo que no ocurría antes. “Tenemos clínicas que antes trabajaban hasta las 3 de la tarde y ahora abren todo el día, y trabajan fines de semana”, ejemplificó, subrayando así la ampliación de la cobertura y accesibilidad para la población.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que valore y defienda el trabajo que se ha realizado, y a los profesionales de la salud para que ejerzan su labor con dedicación y responsabilidad. “No podemos denostar ni ignorar los avances, pero tampoco bajar la guardia ante las carencias”, concluyó.

Por su parte, ante el llamado del senador Saúl Monreal Ávila para que renuncie debido a la percepción de falta de respuesta en el sector salud de Zacatecas, Carlos Marcos Hernández Magallanes se mostró respetuoso de las opiniones diversas y reiteró su compromiso con las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar con el trabajo en salud, a pesar de las dificultades.

Reconoció que el avance en la mejora del sistema de salud ha sido gradual y que se trata de un proceso que implica retos importantes, pero destacó que en menos de un año se han logrado avances históricos en la incorporación de especialistas y en la capacidad hospitalaria.

Hernández Magallanes aseguró que se están realizando esfuerzos significativos en la operación y gestión de los hospitales, con la coordinación estatal para brindar una atención de calidad.