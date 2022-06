Por: MALIYEL BEVERIDO •

La Gualdra 530 / Museos / Aniversario 11

Este año el Consejo Internacional de Museos (ICOM), celebró el Día Internacional de los Museos bajo el lema “El poder de los museos”, como una invitación a especular sobre el potencial de estos espacios culturales para incidir en las comunidades. La sostenibilidad, la accesibilidad y la restitución del tejido social fueron los ejes fundamentales de esta reflexión.

Esta reflexión es tanto más importante cuanto vemos ahora que algunas administraciones ven solo las posibilidades mercantiles de los museos o miden el éxito de sus exhibiciones a través del número de entradas, sin que parezca importar resultado de la visita tanto en términos de conocimiento como de impacto emocional.

El museo es una institución que ha evolucionado. De los gabinetes de curiosidades donde los nobles y burgueses ponían sus colecciones de objetos exóticos en los siglos XVI, XVII y XVIII, a las experiencias inmersivas, la realidad aumentada y las salas virtuales de este siglo XXI hay no únicamente un cambio físico sino social. Ya no se trata solo de mostrar, sino de investigar, experimentar y compartir los contenidos.

El ICOM se crea después de la II Guerra Mundial (1946), para reunir a profesionales de una amplia variedad de disciplinas relacionadas con el patrimonio, su investigación, promoción y difusión. Se puede decir que allí comenzó la globalización de los museos.

Según sus Estatutos aprobados en 2007, la definición vigente sigue siendo:

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”.

Estos tres fines (educación, estudio y recreo) se alcanzan por medio de un sinfín de tópicos. Literalmente: cualquier cosa es museable.

De acuerdo al patrimonio que exhiben, los museos pueden ser de arte, de historia, de ciencias, etc. Por la naturaleza de los criterios expositivos y de la intencionalidad comunicativa, también pueden dividirse en: contemplativos, informativos y didácticos. Otra forma de comprenderlos es como museos de colección (objetos con valor patrimonial) o de concepto (que describen nociones). También los hay privados y públicos.

Por supuesto estas tipologías pueden encontrarse híbridas o combinadas. Pero cualesquiera que sean sus características, el museo debe ser más que un edificio o un acervo, y solamente puede lograrlo si toma en cuenta el siempre complejo y cambiante factor humano, es decir, la experiencia de sus visitantes.

El museo puede ser un espacio de acción participativa que permita que sus públicos lo construyan, definan y enriquezcan, un lugar que se pueble y que generen con y entre sus actores los vínculos que van a servir a la construcción de la colectividad y del conocimiento. No es un ente monolítico y acabado y no han dejado de desarrollarse sus funciones, fines y actividades específicas. La reflexión debe ser constante para llevar al museo a la cultura del desarrollo y no dejarlo en la cultura del ocio.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_530_