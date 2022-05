El desastre de la nueva gobernanza

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

¡Ahora nos sale el señor de la nueva gobernanza con anuncios espectaculares de dineros que seguramente solo existen en su imaginación – porque prometer no empobrece… – y nos habla de una inversión de 6 mil millones de pesos! ¡sí cómo no! y me pregunto, ¿habrá quién les crea a estas alturas del partido? Porque yo al menos no me la creo y claro «de lengua… me como un taco» diría el dicho por ahí, y tendríamos que decir, tendríamos que gritar ¡HECHOS NO PALABRAS! porque apenas esta semana fuimos testigos de un desastre – no del todo natural – en el norte de nuestro estado, específicamente en MAZAPIL con un incendio que arrasó 900 hectáreas, mientras quien encabeza la, por él llamada, nueva gobernanza, ni por enterado se dio ya no se diga voltear hacia el norte ni mucho menos estar ahí para atestiguar y al menos estar presente en la zona devastada apoyando a los locales en vez de estar recorriendo PINOS donde no había nada realmente que hacer.

A inicios de la presente semana, un medio impreso de gran circulación nacional EL FINANCIERO, sale con la fotografía de los 32 gobernadores que dirigen los diferentes estados del país y sus números en cuanto a su aceptación, y ahí – todos pueden revisarlo – sale DAVID MONREAL en el último lugar con niveles de aceptación ciudadana del 28%, y la pregunta que muchos se hacen es si alguien le dijo que prometiendo podría subir sus niveles de aceptación, con palabras y no con hechos es como quisieran cambiar la percepción ciudadana, pero claramente NO ES POR AHÍ.

La pregunta que muchos se hacen es ¿qué le hubiera costado¬¬¬, al que encabeza la NUEVA GOBERNANZA en, simplemente haber cambiado sus planes y en vez de ir al SURESTE (PINOS) haberse dirigido al NORTE (MAZAPIL) en apoyo de lo que realmente importaba?, porque los locales tuvieron que salir a bloquear la carretera a SALTILLO para pedir ayuda y contrataron un HELICÓPTERO – que dicho sea de paso sirvió para MALDITA LA COSA – porque de lo que se trataba es que la FEDERACIÓN, presionada por la GESTIÓN DEL EJECUTIVO LOCAL, enviara los aviones tanques que están diseñados para atacar este tipo de incendios.

Por fortuna para todos TLALOC tubo piedad por el triste entorno zacatecano y mandó sus nubes a descargar las lluvias que contuvieron una catástrofe que de todas maneras afectó en forma severa al entorno sin la participación del gobierno estatal – LA NUEVA GOBERNANZA – ni por intermediación del mismo del GOBIERNO FEDERAL.

A mediados de semana LA NUEVA GOBERNANZA anuncia con bombo y platillo una inversión de 150 millones de pesos para rescatar algunas carreteras en diversas partes del estado, pero no conforme, va más lejos y ahora nos dice que no son solo 150 millones, sino que son 6 mil millones para mejorar aquello de la VIALIDAD dentro de nuestro ESTADO, y que el proyecto del segundo piso en el boulevard local va, de la misma forma que el PLATABÚS. La pregunta es si alguien les cree, yo al menos no, y déjenme ejercer el oficio de AVE DE MAL AGÜERO, no sé si el METROBUS tan anunciado en las últimas administraciones pudiera ser una realidad – personalmente lo dudo – pero el SEGUNDO PISO del boulevard pueden de antemano darlo por descartado, y apuesto pesos contra centavos de mi decir por si alguien se anima a predecir un futuro que no solo se ve incierto sino que se ve totalmente obscuro al menos en el próximo LUSTRO para desgracia de todos los ZACATECANOS.

Pero solo analicemos asuntos AL PARECER MENORES, para poder imaginar lo que pasará con otros que son a todas luces de mucha MAYOR MAGNITUD, pondré tan solo un par de ejemplos.

Hace no más de medio año LA NUEVA GOBERNANZA requería sacar dinero de donde se pudiera para avanzar – lentamente y todo lo que se quiera pero avanzar – y a alguno de los «genios» de la administración local se le ocurrió que los dineros podrían proceder de un nuevo empacamiento, – no es necesario ser demasiado brillante para encontrar los caminos para obtener recursos frescos, es como la historia de las NUEVAS LUMINARIAS, firmada por el ALCALDE y su CABILDO ZACATECANO que siempre implica una transacción gigante a la sociedad pero que a cambio les asegura recursos que llenarán sus bolsillos – pues bien se anunció el nuevo empacamiento invitando a la ciudadanía a realizar PAGOS ANTICIPADOS – con los supuestos descuentos consabidos – para cubrir medio año antes los dineros del referéndum, tenencia y las nuevas placas – todo incluido – y aun con todo esto se preguntan por qué muchos zacatecanos migran a estados vecinos para realizar sus trámites vehiculares y no ser ahorcados por las autoridades locales que con todo y ello se dan el lujo de decir que han retirado el impuesto sobre la tenencia vehicular, SÍ COMO NO.

A la sociedad no le quedo de otra que acudir y dar el pago anticipado para sacar a flote a un gobierno que no sabía bien a bien cómo arrancar una administración destinada al fracaso, solo para enterarse – a inicios de año – que los dineros pagados con anticipación habían terminado quién sabe dónde y que la nueva gobernanza no tenía recursos para el pago de las nuevas placas que ya habían sido debidamente pagadas por los usuarios. Posteriormente se anunció que ya se contaba con el recurso y que se DARÍAN CITAS para que aquellos que habían pagado con un semestre de anticipación pudieran recoger su tarjeta de circulación y sus nuevas placas, pero por sorprendente que ello parezca las cosas no resultan tan sencillas como ellos quieren que parezcan porque aquellos que pagaron 6 meses antes, y que en teoría tendrían que tener la posibilidad de acudir a las oficinas correspondientes a recibir sus nuevas placas, ahora a las autoridades se les ocurre que TIENEN QUE SOLICITAR CITA VIA INTERNET, solo que resulta que NUNCA HAY CITAS DISPONIBLES y ya terminó el periodo en que es legal circular sin TARJETA DE CIRCULACIÓN, que es el mes de abril, por lo que MUCHOS CIUDADANOS QUE PAGARON CON 6 MESES DE ANTICI’PACIÓN SE ENCUENTRAN EN LA TRISTE SITUACIÓN DE CIRCULAR ILEGALMENTE, YA QUE NO TIENEN SU NUEVA TARJETA DE CIRCULACIÓN Y SUS PLACAS QUE PAGARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021.

Algo similar sucede con la famosa LEGALIZACIÓN DE LOS AUTOMÓVILES LLAMADOS CHOCOLATE, cuya regularización implicaba un importante ingreso extra para las arcas estatales y que fue anunciado desde el gobierno FEDERAL, inicialmente sin incluir a nuestro estado, donde circulan más de 50 mil automóviles en estas circunstancias, pero que recientemente se aprobó la realización también en nuestro estado, pero LA NUEVA GOBERNANZA tan eficaz como ha demostrado ser TIENE UN PORTAL PARA LAS CITAS QUE NUNCA FUNCIONA, y en los lugares designados como EL CENTRO DE CONVENCIONES ve uno acumularse cientos de solicitantes que en estas circunstancias no reciben el trato que merecerían en un decreto que es federal, pero que las autoridades locales fuera de que son grandemente beneficiadas por esto, NO SABEN CÓMO IMPLEMENTAR con la eficacia necesaria para sacarlo adelante.

Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, como diría la popular canción que nos cae como anillo al dedo.