FPLZ exige a diputados que aprueben la Reforma Eléctrica

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, Adán González Acosta, coordinador político estatal del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en compañía de integrantes de la organización, informó que este movimiento decidió unirse al Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica para exigirle a los diputados que no se deben a un partido, sino al pueblo, y está pidiendo además que sea el país quien tenga la rectoría de su energía.

El FPLZ siempre ha apoyado la toma de decisiones del Presidente de la República, subrayó González Acosta, y es por ello que están en defensa de la reforma eléctrica, ya que además han consultado a la gente que opina que debe ser el país el que tenga el eje rector y esté al frente de la energía. “Más del 90 por ciento de la gente exige que sea el estado”, aseguró.

En este sentido, adelantó que el próximo domingo este frente nacional se manifestará en todo el país y en todos las Legislaturas para que los diputados entiendan que la gente no está de acuerdo en que no se apoye dicha reforma.

“Vamos a exigir que no traicionen a la gente que es quien exige que la reforma se lleve a cabo. Y a hacer un llamado a los diputados federales y senadores que no se deben a un partido, que se deben al pueblo y que el pueblo es quien está exigiendo que le den para adelante a esta reforma. Que no se les olvide que están por el voto popular. Aunque a algunos de ellos los hayan puesto los empresarios, los dueños de los partidos, ellos se deben al pueblo y su patrón es quien los puso en las urnas”.

El coordinador del FPLZ desestimó a su vez el posicionamiento de los diputados federales de oposición que han señalado que no apoyarán dicha reforma porque argumentan que va en contra de las energías limpias y la Iniciativa Privada no podrá invertir, lo que señaló como erróneo, pues los empresarios tendrán el control de 46 por ciento y el Estado el 54 por ciento. “No tienen motivos para decir que la reforma es mala, para decir que no se incluye a la Iniciativa Privada, que no se quiere apostar por las energías limpias. Es un pretexto”.

Por su parte, Jaime Ramos Martínez expuso que la derecha se ha organizado y presentado una propuesta alterna de reforma que deja en claro que “no van con México” y que están a favor de las empresas que hasta hoy día llevan el 60 por ciento de la venta de energía al país. Pero cabe señalar, advirtió, que estas empresas que están en México son las mismas que tienen sumida en una crisis energética a España.

“Les pedimos a los diputados federales de Zacatecas, de todas las fracciones, que por primera vez se quiten los colores por los cuales llegaron a esas curules y que se pongan la camiseta del país, de los ciudadanos. Hoy el país le exige a los diferentes entes que con responsabilidad se vote por México, por los ciudadanos. No les creemos a los del PRIAN que tienen una iniciativa que va a acorde con las necesidades de México, no, hay que ser claros, o están con México o no están”.

Apoya FPLZ revocación de mandato a nivel estatal

Integrantes del FPLZ señalaron que están de acuerdo en que se homologue la revocación de mandato a nivel estatal, “para que se revoque a quien se tenga que revocar”, pues consideraron que el gran espíritu de esta iniciativa es que la gente sepa que es la que manda y en su momento pueda decidir quién se queda o se va. En ese sentido, dijo González Acosta, apoyarán a quien la esté planteando y si no, como organización también lo harán.

Con respecto a la consulta del domingo pasado, refirieron que a pesar de que solamente se instaló un tercio del total de las casillas, se generó cerca del 18 por ciento de participación, lo que quiere decir que si se hubieran colocado el 100 por ciento de las casillas el resultado de participación, según el muestreo, rebasaría los más de 40 millones de votos.